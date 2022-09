Fenomen Sereny Williams. Lawina podziękowań i gratulacji od gigantów i legend sportu

Turniej US Open od 29 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Koniec epoki. Serena Williams we łzach pożegnała się z US Open Serena Williams w... czytaj dalej » 40-letnia Williams, 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa, niedawno w magazynie "Vogue" zasygnalizowała zamiar zakończenia kariery i od tego momentu zapanowała w USA prawdziwa gorączka z tym związana, choć osobiście nigdy nie ogłosiła, że US Open będzie jej ostatnim turniejem. Na Flushing Meadows odnotowała jednak pierwszy wielkoszlemowy triumf w 1999 roku i trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do pożegnania się z zawodowym sportem.

Porażka musiała w końcu przyjść. I przyszła w piątek. Amerykanka po ponad trzech godzinach przegrała mecz trzeciej rundy z Australijką Ajlą Tomljanovic. I choć kategorycznie nie stwierdziła, że było to jej ostatnie spotkanie, to media społecznościowe zalała lawina podziękowań.

Największe legendy dziękują Serenie Williams

"Gratuluję niesamowitej kariery, Serena. Jakie to szczęście, że mogliśmy oglądać, jak dziewczyna z Compton dorasta i staje się jednym z najlepszych sportowców wszech czasów. Jestem z ciebie dumna, moja przyjaciółko" - napisała była pierwsza dama USA Michelle Obama.



"Jej niesamowita kariera odcisnęła piętno na historii tenisa. A jednak największy wkład może dopiero nadejść. Dziękuję, Serena. Twoja podróż trwa" - dodała Billie Jean King, inna legenda amerykańskiego tenisa, była numer jeden na świecie.



"Serena, jesteś dosłownie najwspanialsza na korcie i poza nim. Dziękuję ci za inspirowanie nas wszystkich do realizacji marzeń. Kocham cię, siostrzyczko" - to z kolei wielkie słowa od być może najlepszego golfisty wszech czasów, Tigera Woodsa.



"Dziękuję ci Serena za przesuwanie granic w sporcie dla czarnoskórych sportowców, kobiet sportowców i wszystkich sportowców. To była przyjemność cię oglądać. Dziękuję za inspirację" - dorzuciła czterokrotna mistrzyni olimpijska w gimnastyce Simone Biles.



"Naprawdę fajnie było patrzeć, jak Serena nie tylko zmienia tenis, ale co ważniejsze, wzmacnia kolejne pokolenia. Jej osiągnięcia mówią same za siebie, ale ja podziwiam najbardziej to, że nigdy się nie poddaje. Jest przykładem dla nas wszystkich" - tak brzmi wpis najlepszego w pływaka w historii, 23-krotnego mistrza olimpijskiego Michaela Phelpsa.



"Serena, dziękuję. To dzięki tobie wierzę w to marzenie. Wpływ, jaki na mnie wywarłaś wykracza poza wszelke słowa, które można wypowiedzieć. Dlatego mówię po prostu: dziękuję, dziękuję, dziękuję" - napisała nastoletnia tenisistka Coco Gauff, kreowana na wielką następczynie Williams. Zawodniczka podkreśliła też, że w jej opinii Serena jest najlepszą zawodniczką wszech czasów.



"Jesteś najlepsza w historii. To, co zrobiłaś dla sportu, to, co zrobiłaś dla kobiet, jest bezprecedensowe. To był honor oglądać twoją drogę do kolejnych celów i rekordów. Jesteś niesamowita na korcie i poza nim" - to słowa LeBrona Jamesa, prawdopodobnie najlepszego aktualnie koszykarza NBA.



"Kocham cię, Serena. To była przyjemność patrzeć, jak stajesz się tym, kim jesteś. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co zrobisz dalej. Do zobaczenia, przyjaciółko" - dorzucił Andy Roddick, były lider rankingu ATP.



"Serena zawsze walczy do ostatniej piłki. Dałaś tak wiele tenisowi, dałaś tak wiele kobiecemu sportowi. Dziękuję" - napisała piłkarska mistrzyni świata Alex Morgan.



"25 lat. Mistrzyni. Bohaterka. Legenda na zawsze" - podkreśliła gwiazda i osobowość amerykańskiej telewizji Oprah Winfrey. Pisząc "bohaterka" i podkreślając jej zasługi dla kobiet, Winfrey użyła słowa "shero", co jest połączeniem dwóch angielskich wyrazów: she (ona) i hero (bohater).