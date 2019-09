Bezlitosna Serena Williams. Ma zwycięstwo numer 100 i półfinał na US Open

Zobacz ostatnie piłki meczu Roger Federer - Damir Dzumhur w drugiej rundzie US Open. Federer wygrał 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Szwajcar w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Daniel Evans - Lucas Pouille. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Elina Switolina pokonała Venus Williams 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Ashleigh Barty pokonała Lauren Davis 6:2, 7:6 (7-2) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Kiedy na trybuny lecą piłki, nie ma zmiłuj. Do bezlitosnej walki doszło po meczu Ashleigh Barty. Jednej z kobiet tak bardzo zależało na zdobyczy, że aż rzuciła się do niższego rzędu. Nic to jednak nie dało. Piłki nie zdobyła, ale przynajmniej została "gwiazdą" internetu.

Deszcz storpedował większość spotkań podczas trzeciego dnia US Open, ale na kortach z dachem odbyły się mecze z udziałem m.in. Novaka Djokovicia czy Rogera Federera. Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia rywalizacji.

Iga Świątek co prawda obroniła pierwszą piłkę meczową w konfrontacji z Anastasiją Sevastovą, ale Łotyszka ostatecznie dopięła swego i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy.

Dobre złego początki. Iga świątek dość pewnie wygrała pierwszego seta meczu 2. rundy US Open z Anastasiją Sevastovą. Potem jednak do głosu doszła Lotyszka i zwyvciężyła całe spotkanie, awansując do 3. rundy.

Kamil Majchrzak wygrał czwartą partię pojedynku z pablo Cuevasem. O tym,kto awansuje do 3. rundu US Open, decydować miał piąty set.

Niespodzianka w drugiej rundzie US Open. Rozstawiona z czwórką Simona Halep przegrała z Taylor Townsend 6:2, 3:6, 6:7 (4-7). Zobacz skrót tego spotkania.

Benoit Paire przegrał z Aljazem Bedene 6:4, 7:6 (7-3), 2:6, 5:7, 6:7 (4-7) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Bardzo dużo złych emocji było podczas meczu Aljaz Bedene - Benoit Paire. W drugim secie, podczas zmiany strony, doszło do słownej utarczki pomiędzy zawodnikami. Wściekły Paire popełnił dwa błędy serwisowe, przegrał gema i zwyzywał rywala. - Dlaczego? Dlaczego on nie może się zamknąć? - krzyczał Francuz.

Zaczęło się od słownych utarczek, a skończyło na zejściu z kortu bez podania ręki. Między Benoit Paire'em a Aljazem Bedene było sporo złej krwi. Kiedy Bedene przypieczętował sukces w drugiej rundzie US Open, to Francuz od razu zszedł z kortu. Pożegnały go gwizdy kibiców.

Timea Babos musiała spędzić na korcie jedynie 46 minut w pierwszej rundzie US Open. Wszystko z powodu kontuzji jej rywalki Carli Suarez-Navarro. Hiszpanka skreczowała po przegraniu pierwszego seta 2:6.

Andrea Petkovic pokonała rozstawioną z szóstką Petrę Kvitovą 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiony z szóstką Alexander Zverev pokonał Francesa Tiafoe 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiony z piątką Danił Miedwiediew pokonał Hugo Delliena 6:3, 7:5, 5:7, 6:3 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Zobacz skrót meczu Hubert Hurkacz/Vasek Pospisil - Bob Bryan/Mike Bryan w pierwszej rundzie debla US Open. Polsko-czeski duet przegrał 3:6, 6:7 (4-7).

Zobacz niesamowitą wymianą z meczu Majchrzak - Dimitrow w trzeciej rundzie US Open. Ta akcja znalazła się w zestawieniu najlepszych z piątego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach.

Zobacz najlepsze zagrania piątego dnia US Open. W zestawieniu znalazła się akcja z meczu Kamila Majchrzaka.

15-letni Martin Damm i o rok starszy Toby Alex Kodat pokonali Mitchella Kruegera i Tima Smyczka 7:6 (8-6), 7:5 w pierwszej rundzie debla US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu.

Damm i Kodat awansowali do drugiej rundy debla US Open

Roger Federer pokonał Daniela Evansa 6:2, 6:2, 6:1 w trzeciej rundzie US Open. Spotkanie trwało zaledwie 83 minuty. Zobacz skrót tego meczu. Kolejnym rywalem Federera będzie David Goffin.

Rozstawiona z trójką Karolina Pliskova pokonała Ons Jabeur 6:1, 4:6, 6:4 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Rozstawiona z dwójką Ashleigh Barty pokonała Marię Sakkari 7:5, 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Serena Williams pokonała Karolinę Muchovą 6:3, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Spora grupa kibiców nie była zadowolona z zachowania Daniła Miedwiediewa podczas starcia z Feliciano Lopezem. Było dużo gwizdów i buczenia. Rosjanin odpowiedział na to podczas wywiadu na korcie po pokonaniu rywala. - Bez was nie wygrałbym tego meczu. Dajcie mi więcej tej energii, potrzebuję ich na kolejne spotkania - prowokował Miedwiediew.

Serca kibiców można podbić nie tylko na korcie. Udowodnił to Rafa Nadal, który podczas sesji rozdawania autografów, wyłowił z tłumu wystraszonego i zapłakanego chłopca. Hiszpan pocieszał go i podpisał jego czapeczkę.

Rozstawiona z piątką Elina Switolina pokonała Dajanę Jastremską 6:2, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Novak Djoković pokonał Denisa Kudlę 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Iga Świątek i Magda Linette sprawiły niespodziankę w pierwszej rundzie debla US Open. Polki pokonały Bethanie Mattek-Sands oraz Coco Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w wielkoszlemowym US Open. Finaliści poprzedniej edycji pokonali w 2. rundzie Słowaka Jozefa Kovalika i Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa 6:3, 6:4.

Rozstawiony z dwójką Rafa Nadal pokonał Hyeona Chunga 6:3, 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Za pleców i celnie? Tak potrafi zagrywać Jamie Murray! Brytyjczyk popisał się kapitalnym zagraniem w starciu z Ricardasem Berankisem i Juanem Londero w drugiej rundzie debla US Open. Zobacz to uderzenie. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rosjanin Andriej Rublow pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa 7:6 (7-5), 7:6 (7-5), 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Liderka światowego rankingu Naomi Osaka pokonała Cori Gauff 6:3, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu.

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Spore emocje przeżyły Naomi Osaka i Cori Gauff po swoim meczu. Japonka pocieszała Gauff po porażce, poprosiła ją, by jako pierwsza przemówiła. Później sama zabrała głos. - Nasze drogi wcześniej spotykały się. Widziałam, jak mocno pracowaliście i cieszę się, że jesteście tutaj - mówiła Osaka w stronę sztabu i rodziców Gauff.

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

Rozmowa ze Stanem Wawrinką po awansie do ćwierćfinału US Open

Czy to była najlepsza wymiana turnieju? Zobacz co zrobili na korcie Grigor Dimitrow i Alex de Minaur.

Kilka słów od Amerykanki, która awansowała do ćwierćfinału US Open 2019.

Skrót meczu Rafael Nadal - Marin Cilic. Hiszpan wygrał 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 i to on zagra w ćwierćfinale.

Rozstawiona z "piątką" Elina Switolina pokonała Brytyjkę Johannę Kontę (16.) 6:4, 6:4 i została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji US Open. Ukraińska tenisistka nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu w nowojorskim turnieju. Transmisje z kortów Flushing Meadows w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 4. rundzie Williams napędziła swoim sympatykom nieco strachu, gdy w pierwszym secie meczu z Petrą Martić przewróciła się, uszkadzając kostkę. Zawodniczka, która jesienią skończy 38 lat, wróciła jednak po przerwie medycznej na kort i w efektownym stylu awansowała do ćwierćfinału.

We wtorek rozgromiła Wang, potwierdzając, że jest faworytką tegorocznej edycji US Open. W półfinale czeka ją pojedynek z występującą z numerem piątym Eliną Switoliną.

Wang, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała wiceliderkę rankingu WTA Australijkę Ashleigh Barty, nigdy wcześniej nie przeszła trzeciej rundy w imprezie wielkoszlemowej. Debiutując w ćwierćfinale, nie miała żadnego uderzenia wygrywającego przy 25 po stronie rywalki. Ta ostatnia wygrała 90 procent akcji po swoim pierwszym podaniu.

Źródło: PAP/EPA Williams poradziła sobie z Wang błyskawicznie

21 lat od pierwszej wygranej

Utytułowana Amerykanka tym samym zanotowała 100. zwycięstwo w grze pojedynczej na kortach kompleksu Flushing Meadows. Jak podali organizatorzy, pierwsze odniosła 31 sierpnia 1998 roku, czyli 7674 dni temu. - Nigdy nie sądziłam, że dotrę do setki. To coś wyjątkowego i nie chcę, by to minęło - zaznaczyła.



Niepokorny Rosjanin ma historyczny półfinał. "Muszę przeprosić i podziękować" Daniił... czytaj dalej » Williams ma w dorobku 23 tytuły wielkoszlemowe w singlu, co jest rekordem w liczonej od 1968 roku erze open. Ostatni z nich wywalczyła w styczniu 2017, będąc w początkowej fazie ciąży. Wciąż marzy o zdobyciu 24., dzięki któremu zrównałaby się z liderką klasyfikacji wszech czasów Australijką Margaret Court.

Kontrowersyjny finał w pamięci

Była liderka światowego rankingu po przerwie macierzyńskiej w ubiegłym roku trzy razy dotarła do finału, ale za każdym razem musiała uznać wyższość rywalek. Zagrała m.in. w decydującym meczu poprzedniej edycji US Open. Występ ten został zapamiętany z uwagi na kontrowersyjne zachowanie gwiazdy tenisa, która wdała się w ostry spór z portugalskim sędzią Carlosem Ramosem. Nazwała go m.in. złodziejem i kłamcą.



W Nowym Jorku zwyciężyła dotychczas sześć razy (1999, 2002, 2008, 2012-14). We wtorek po raz 13. awansowała do półfinału tej imprezy. Z młodszą o 13 lat Switoliną zmierzy się po raz szósty. Wygrała cztery z dotychczasowych ich konfrontacji. W ostatniej jednak - w 4. rundzie turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro - górą była Ukrainka.

Serena Williams - Qiang Wang 6:1, 6:0

US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze