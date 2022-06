Williams pewna siebie przed Wimbledonem. "Znasz odpowiedź na to pytanie"

Świątek studzi oczekiwania przed Wimbledonem. "To nie jest nawierzchnia, którą znam na wylot" - Nie traktuję tu... czytaj dalej » Serena Williams przyciąga uwagę mediów przed nadchodzącym turniejem na kortach Wimbledonu. 40-letnia Amerykanka wraca po rocznej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Ostatni mecz singlowy rozegrała z Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz, w pierwszej rundzie ubiegłorocznego Wimbledonu, gdy skreczowała już w pierwszym secie. Miała wówczas łzy w oczach...

Podczas poprzedzającej tegoroczny Wimbledon konferencji prasowej Williams wyjaśniła, że nie chciała w taki sposób zakończyć swojej historii występów w turnieju, w którym debiutowała w 1998 roku i triumfowała siedmiokrotnie.

- To było źródło wielkiej motywacji. Zawsze miałam to na uwadze od zakończenia tamtego meczu - podkreśliła.

- Nie przeszłam na emeryturę - zapewniła 23-krotna triumfatorka turniejów Wielkiego Szlema w singlu. - Musiałam wykurować się fizycznie i psychicznie. Nie miałam planów. Po prostu nie wiedziałam, kiedy i w jakim stanie wrócę.

Źródło: Getty Images Serena Williams zna swoją wartość

Williams o Wimbledonie

Wróciła do gry na trawie w turnieju gry podwójnej w Eastbourne razem z Tunezyjką Ons Jabeur. Panie w pierwszym meczu pokonały Czeszkę Marie Bouzkovą i Hiszpankę Sarę Sorribes 2:6, 6:3, 13-11. Amerykanka wyraźnie promieniała po tamtej wygranej.

W półfinale musiały jednak skreczować, ze względu na kontuzję kolana Jabeur.

Williams wróciła jednak na kort i oczywiście trzeba się z nią liczyć na Wimbledonie. Amerykanka została zapytana przez dziennikarza, czym dla niej będzie sukces w tej imprezie?

- Znasz odpowiedź na to pytanie... no dalej - zaśmiała się zawodniczka, która jasno dała do zrozumienia, że interesuje ją tylko końcowe zwycięstwo.

Question: What would success look like for you this #Wimbledon?



Serena Williams: “You know the answer to that… come on.” (Laughs.) — Nick McCarvel (@NickMcCarvel) June 25, 2022





Doświadczona Amerykanka zdobyła 23 tytuły wielkoszlemowe w grze pojedynczej, m.in. siedem na trawiastych kortach Wimbledonu, gdzie powróci dzięki "dzikiej karcie" od organizatorów.

Na otwarcie rywalizacji zmierzy się w poniedziałek, 27 czerwca, z reprezentującą Francję Harmony Tan (113. WTA). Iga Świątek z Williams może zagrać dopiero w półfinale.