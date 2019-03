Dłuższa przerwa Sereny Williams. Opuści turniej w Madrycie

W decydującym trzecim secie Serena Williams prowadziła 5:1 i miała meczbola. Wówczas Amerykanka podkręciła lewą stopę. Od tego momentu zaczęły się jej kłopoty. Najpierw straciła szansę na wygranie spotkania, a później rozpędzona Karolina Pliskova odrobiła straty i zakończyła mecz triumfem 6:4, 4:6, 7:5. Czeszka awansowała do półfinału Australian Open.

Poprzedni rok był dla Sereny udany. Choć wystąpiła ledwie w siedmiu imprezach, zdołała szybko wrócić do czołowej dziesiątki rankingu, dochodząc do finałów Wimbledonu i US Open. W obecnym sezonie 37-latka wystąpiła już w trzech turniejach, ale bez większych sukcesów.

Serena Williams nie zgarnie w Miami dziewiątego tytułu. Przegrała z kontuzją Serena Williams... czytaj dalej » Podczas Australian Open Amerykanka dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Karoliną Pliskovą, mając już piłki meczowe. W Indian Wells najpierw pokonała po fantastycznym meczu Wiktorię Azarenkę, by następnie skreczować w spotkaniu z Garbine Muguruzą, w którym gorzej się poczuła. W Miami miało być lepiej, bo na Florydzie zawsze czuła się dobrze, wygrywając miejscowy turniej aż ośmiokrotnie. Nic jednak z tego nie wyszło. Najpierw męczyła się z Rebeccą Peterson, a w trzeciej rundzie poddała mecz z Qiang Wang z powodu kontuzji kolana.

Tenis musi poczekać

Szukająca formy sprzed lat, Serena na korty wróci w dniach 13-19 maja. Występ w Madrycie uniemożliwi jej 71. edycja nowojorskiej Met Gala, którą zaplanowano na 6 maja. Tenisistka będzie jej współprzewodniczącą, wraz z Lady Gagą i Harry’m Stylesem.

Po raz ostatni młodsza z sióstr Williams wystąpiła w Rzymie w 2016 roku. W finale pokonała wówczas Madison Keys. Na swoim koncie ma także zwycięstwa w stolicy Włoch z 2002, 2013 i 2014 roku.