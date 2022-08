"Odejdzie jako najlepsza zawodniczka tego sportu". Legendy komentują decyzję Williams

Williams zakończenie sportowej kariery w najbliższym czasie, prawdopodobnie po US Open (29 sierpnia – 11 września), zasugerowała na łamach magazynu "Vogue".

"Nigdy nie lubiłam słowa emerytura" - napisała tenisistka. "Nie wydaje mi się nowoczesnym słowem. (...) Żeby opisać to, co zamierzam zrobić, być może najlepszym słowem będzie ewolucja. Jestem tu, aby napisać, że odchodzę od tenisa, aby skupić się na innych rzeczach, które są dla mnie ważne" - dodała.

"Na pewno będą osoby, które powiedzą, że nie jestem najlepszą zawodniczką wszech czasów, bo nie pobiłam rekordu Court, który osiągnęła przed erą open (rozpoczętą w 1968 - red.). Skłamałabym mówiąc, że nie chciałam pobić rekordu. Oczywiście, że chciałam. Jednak z dnia na dzień coraz mniej o tym myślę. Jeśli znajdę się jednak w wielkoszlemowym finale - tak, wtedy będę myślała o rekordzie. Być może jednak myślałam zbyt bardzo i to nie pomogło - stwierdziła.



"Na pewno będą osoby, które powiedzą, że nie jestem najlepszą zawodniczką wszech czasów, bo nie pobiłam rekordu Court, który osiągnęła przed erą open (rozpoczętą w 1968 - red.). Skłamałabym mówiąc, że nie chciałam pobić rekordu. Oczywiście, że chciałam. Jednak z dnia na dzień coraz mniej o tym myślę. Jeśli znajdę się jednak w wielkoszlemowym finale - tak, wtedy będę myślała o rekordzie. Być może jednak myślałam zbyt bardzo i to nie pomogło - stwierdziła.

Wielcy tego sportu nie mają wątpliwości. Williams zejdzie z kortu jako legenda.

- Kiedy Serena odejdzie, to jako najlepsza zawodniczka tego sportu. Po karierze, którą inspirowała nowe pokolenie graczy i kibiców, na zawsze będzie znana jako mistrzyni, która wygrywała na korcie i wyniosła dyscyplinę na poziom globalny - skomentowała King, 12-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w singlu.

- Jest jedną z największych zawodniczek wszech czasów w historii sportu w ogóle - oświadczył John McEnroe.

- Każdy, kto widział film "King Richard: Zwycięska rodzina" (opartego na historii Sereny i Venus Williams oraz ich ojca Richarda - red.), zdaje sobie sprawę, skąd się wzięła i gdzie jest teraz. To niewiarygodne - dodał były lider światowego rankingu.

- Wpłynęła na tenis nie tylko na korcie, ale i poza nim. Przeniosła go ze sportowych stron gazet do popkultury. Serena łączy ludzi wszystkich pokoleń, niezależnie od ich pochodzenia. Stała się doskonałym rzecznikiem i filantropem. Dojrzała na naszych oczach - powiedziała Pam Shriver, była rakieta numer trzy.

- Owszem, miała momenty w US Open, które były dla niej i dla nas trudne do oglądania, ale na koniec przyjedzie jako jedna z wielkich zawodniczek nie tylko w tenisie, ale także w historii sportu - dodała.

Serena Williams - sylwetka i sukcesy

W poniedziałek Williams odniosła pierwsze zwycięstwo w singlu po 14-miesięcznej przerwie. W pierwszej rundzie turnieju WTA w Toronto pokonała hiszpańską zawodniczkę Nurię Parrizas-Diaz 6:3, 6:4.



40-letnia Amerykanka została profesjonalną tenisistką w 1995, startując w turnieju WTA w kanadyjskim Quebecu. Pierwsze zwycięstwo w wielkoszlemowej imprezie osiągnęła w 1999 roku, wygrywając US Open. Na jej 23 wielkoszlemowe zwycięstwa składają się trzy wygrane we French Open, sześć triumfów w US Open oraz po siedem w Australian Open oraz w Wimbledonie. Swój ostatni wielkoszlemowy tytuł zdobyła w 2017 roku w Australii.



Williams była również czterokrotną mistrzynią olimpijską (2012 w singlu oraz 2000, 2008, 2012 w deblu). W grze podwójnej, wraz ze swoją siostrą Venus Williams, wygrały 14 wielkoszlemowych turniejów.