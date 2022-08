Siostry Williams znów zagrają razem. Otrzymały "dziką kartę"

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Hubert Hurkacz podzielił się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open.

Hubert Hurkacz o swoich przygotowaniach do US Open

Turniej US Open od 29 sierpnia

Serena Williams nie potrafiła powstrzymać łez. "Pisałam, kasowałam, płakałam" Serena Williams... czytaj dalej » Siostry Williams nowojorski turniej wygrały dwukrotnie (1999, 2009).

Razem nie tworzyły deblowej pary od Rolanda Garrosa 2018.

Gablota z trofeami pęka w szwach

Po raz ostatni w Wielkim Szlemie triumfowały razem podczas Wimbledonu 2016. Ponadto wywalczyły wspólnie w grze podwójnej aż trzy mistrzostwa olimpijskie (2000, 2008, 2012).

Są ostatnią parą, której udało się wygrać cztery kolejne turnieje wielkoszlemowe (Wimbledon 2009, US Open 2009, Australian Open 2010, Roland Garros 2010).

Na początku sierpnia niemal 41-letnia Serena zasugerowała, że tegoroczny US Open będzie jej ostatnim turniejem w karierze. W pierwszej rundzie singla jej rywalką będzie Czarnogórka Danka Kovinić. Ich mecz zaplanowano w poniedziałkowej sesji wieczornej.



Serena and Venus on the same court.



The 2x #USOpen women's doubles champions have accepted a wild card. pic.twitter.com/pu3GPeL8BM — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2022

42-letnia Venus zagra w grze pojedynczej dzięki "dzikiej karcie". Jej wtorkową rywalką w pierwszej rundzie będzie Belgijka Alison Van Uytvanck.

Turniej główny US Open rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 11 września.

W Nowy Jorku wystartuje pięcioro Polaków: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Mecze reprezentantów Polski w US Open 2022:

Poniedziałek:

Magdalena Fręch (Polska) - Rebecca Marino (Kanada)

Kamil Majchrzak (Polska) - Alejandro Tabilo (Chile)

Wtorek:

Iga Świątek (Polska, 1) - Jasmine Paolini (Włochy)

Magda Linette (Polska) - Karolina Pliskova (Czechy, 22)

Hubert Hurkacz (Polska, 8) - Oscar Otte (Niemcy)