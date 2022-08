Serena Williams wśród legend. Dopiero czwarta taka tenisistka w historii

Tenisistka pokonała Parrizas-Diaz 6:3, 6:4i stała się czwartą zawodniczką w dwudziestym pierwszym wieku, która wygrała spotkanie rangi WTA po czterdziestce.

Williams, która 26 września skończy 41 lat, znalazła się w bardzo wąskim gronie obok pochodzącej z Czech Martiny Navratilovej, Japonki Kimiko Date Krumm, a także jej starszej siostry Venus.

4 - Serena Williams is the fourth female player since 2000 to win a WTA-level main draw match after turning 40, along with Martina Navratilova, Kimiko Date Krumm and Venus Williams. Timeless.@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/84EK2ryDfx — OptaAce (@OptaAce) August 8, 2022

Mimo zaawansowanego wieku, 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa wciąż potrafi zachwycać na korcie, o czym świadczy jedna z wymian, licząca aż dziewiętnaście uderzeń.

Stowarzyszenie Kobiecego Tenisa (WTA) opatrzyło ją krótkim, ale wiele mówiącym podpisem: "SERENA. WILLIAMS."



SERENA. WILLIAMS.#NBO22pic.twitter.com/qrVWKMzZ5w — wta (@WTA) August 8, 2022

- To wspaniałe uczucie znowu wygrać. Już zapomniałam, jak to smakuje - przyznała po spotkaniu Williams, która miejsce w głównej drabince w Toronto otrzymała dzięki tak zwanemu zamrożonemu rankingowi.

Amerykanka odniosła pierwsze zwycięstwo od 4 czerwca ubiegłego roku i starcia z rodaczką Danielle Collins podczas wielkoszlemowej imprezy w Paryżu.

Iga Świątek też zagra w Toronto

W kolejnej rundzie Serena zmierzy się ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Szwajcarką Belindą Bencic a czeską kwalifikantką Terezą Martincovą.

Najwyżej rozstawiona w kanadyjskiej imprezie jest pierwsza rakieta świata - Iga Świątek. Polka rozpocznie udział w turnieju od drugiej rundy.