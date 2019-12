Serena Williams przeciwko dyskryminacji kobiet. "Zasługuję na takie same pieniądze"

Serena Williams wyrzuciła z US Open Szarapową

Serena Williams pokonała Caty McNally 5:7, 6:3, 6:1 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Serena Williams - McNally w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Serena Williams - McNally w 2. rundzie US Open

Serena Williams pokonała Karolinę Muchovą 6:3, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Serena Williams - Karolina Muchova w 3. rundzie US...

- Starałam się cały czas walczyć, zostać w meczu. Kibice mnie tak wspierali, że w drugim secie zaczęłam grać trochę lepiej. Gratuluję Biance, zagrała świetny tenis - powiedziała Serena Williams po porażce w finale US Open.

Serena Williams po porażce w finale US Open

Serena Williams po porażce w finale US Open

Już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open doszło do elektryzującego pojedynku dwóch wielkich gwiazd i byłych liderek rankingu tenisistek. Rozstawiona z ósemką Serena Williams w efektownym stylu pokonała w nim Rosjankę Marię Szarapową 6:1, 6:1.

Świątek może pójść w ślady Radwańskiej. Polka nominowana do zagrania roku WTA tradycyjnie... czytaj dalej » - Zasługuję na taką samą kwotę. To, że mam biust, a oni nie, nie oznacza, że należy mi się mniej. Tak nie może być. Od trzeciego roku życia pracuję tak samo ciężko – podkreśliła 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych.

- Mam nawet zdjęcie, kiedy przebywam na korcie, będąc jeszcze w wózku. Całe moje życie poświęciłam tenisowi i temu, by zostać topową sportsmenką. Nie powinnam zarabiać mniej ze względu na moją płeć – dodała.

Trenuje jeszcze więcej

Mimo 38 lat, młodsza z sióstr Williams wciąż intensywnie trenuje. Serena przy każdej możliwej okazji podkreśla, że jej siła i długowieczność są efektem niezwykle ciężkiej pracy.

- Wielu trenerów i tenisistów mówi mi, że mam szczęście. Nie trenuję, a jedynie jeżdżę po turniejach i je wygrywam. To tak nie wygląda. Im jestem starsza, tym muszę więcej pracować nad sprawnością, by być w stanie skutecznie rywalizować na korcie. To akurat mi się podoba, bo uwielbiam być wytrenowana – przyznała.

Źródło: Getty Images Serena Williams podczas US Open 2019

Do Australii przez Florydę

Ostatnim turniejem Sereny był wielkoszlemowy US Open, w którym dotarła do finału (porażka z Biancą Andreescu).

Do nowego sezonu Amerykanka będzie przygotowywać się u swojego szkoleniowca Patricka Mouratoglou, w Boca Raton na Florydzie. Trenować z nią będzie ledwie 15-letnia Coco Gauff. Na wspólnym zgrupowaniu przebywać też będą Nicholas David Lionel, Holger Vitus Nodskov, Marius Copil i Chris Eubanks.