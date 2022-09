Koniec epoki. Serena Williams we łzach pożegnała się z US Open

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open.

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Miedwiediew awansował do 3. rundy US Open

Łukasz Kubot i Sander Gille przegrali z parą Asłan Karacew/ Luke Saville 7:6 (7-4), 6:7 (7-9), 2:6 w pierwszej rundzie gry podwójnej w US Open. Zobacz końcówkę tego meczu.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Andreescu awansowała do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Ruud awansował do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime'a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime'a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót z tego spotkania.

Zobacz, co powiedział Jakub Rogalski, fizjoterapeuta Huberta Hurkacza, o formie Polaka na US Open.

Anett Kontaveit popłakała się na konferencji prasowej po porażce w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział trener Huberta Hurkacza Craig Boynton o jego formie i rywalu Polaka w 2. rundzie US Open.

Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia US Open.

Iga Świątek przygotowuje się do spotkania w 2. rundzie US Open.

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

Chorwatka Petra Martic wygrała 6:7 (5-7), 6:1, 6:2 z rozstawioną z nr 4 Hiszpanką Paulą Badosą i awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w wygranym przez Białorusinkę 6:2, 6:3 meczu z Ukrainką Martą Kostiuk.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open

Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał 6:2, 6:1, 7:5 z Argentyńczykiem Federico Corią i awansował do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Alcaraz awansował do 3. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w deblu na US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Kaia Kanepi - Aryna Sabalenka w 2. rundzie US Open.

Zobacz nieszczęśliwy wypadek Rafaela Nadala podczas meczu w 2. rundzie US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open.

Nadal awansował do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po triumfie w meczu z Fabio Fognini.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Diego Schwartzman - Alexei Popyrin w 2. rundzie US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open.

Zobacz, jak wyglądał 4. dzień rywalizacji na kortach w US Open.

Zobacz najlepsze zagrania z 4. dnia rywalizacji w US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz sytuację z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Jason Kubler - Frances Tiafoe w 2. rundzie US Open.

Tiafoe awansował do 3. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Cristina Bucsa - Danielle Collins w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym starciu z Ilją Iwaszką w US Open.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o postawie Igi Świątek.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o niespodziankach w US Open 22.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o Serenie Williams.

Zobacz ładną wymianę wygraną przez Ons Jabeur w pierwszym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz świetne zagranie Ons Jabeur w siódmym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz genialne zagrania Shelby Rogers w czwartym gemie drugiego seta starcia z Ons Jabeur w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Ons Jabeur w 9. gemie 2. seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Ons Jabeur pokonała Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Jabeur awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Ons Jabeur po awansie do 4. rundy US Open.

Jabeur po awansie do 4. rundy US Open

Ons Jabeur pokonał Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w meczu 3. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Gauff awansowała do 4. rundy US Open

Rozmowa z Gauff po awansie do 4. rundy US Open

Oto co miała do powiedzenia Serena Williams po jej ostatnim meczu w karierze.

"Porażka zawsze była czymś, co Williams trudno było przełnąć. I bez wątpienia porażka 5:7, 7:6(4), 1:6 zraniła ją do głębi" - pisze w pomeczowej relacji agencja Reutera. "Dojście do trzeciej rundy nie przyniosło jej wstydu, dzięki czemu odchodzi z nienaruszoną godnością i wysoko uniesioną głową. Jej trzy mecze, podkreślone zwycięstwem z wiceliderką rankingu Anett Kontaveit w drugiej rundzie były prezentem dla jej fanów. Nigdy się nie poddawała, przez ponad dwie dekady dominowała na kortach" - dodano.

Oglądasz Wideo: Eurosport US Open. Piłka meczowa w spotkaniu Tomljanovic - Williams w 3. rundzie

Samej Serenie po ostatniej piłce trudno było walczyć z napływającymi do oczu łzami. - To była fajna jazda i najbardziej niezwykła podróż, w jakiej byłam - mówiła 40-latka z zaciśniętym gardłem do wiwatującego tłumu.

Obroniła pięć piłek meczowych

Williams niedawno w magazynie "Vogue" zasygnalizowała zamiar zakończenia kariery i od tego momentu zapanowała w USA prawdziwa gorączka z tym związana, choć osobiście nigdy nie ogłosiła, że US Open będzie jej ostatnim turniejem. Na Flushing Meadows odnotowała jednak pierwszy wielkoszlemowy triumf w 1999 roku i trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do pożegnania się z zawodowym sportem.



Wielkoszlemowa regularność. Świątek w elitarnym gronie Iga Świątek,... czytaj dalej » Była liderka światowego rankingu - prowadziła przez 319 tygodni - w czerwcu wróciła do gry po ponadrocznej przerwie. Przystąpiła do US Open jako 605. zawodniczka tego zestawienia i odniosła dwa, dość zaskakujące, zwycięstwa, m.in. nad wiceliderką listy WTA Anett Kontaveit z Estonii.



Nadzieje na 24. wielkoszlemowy tytuł w singlu i dogonienie rekordzistki wszech czasów pod tym względem Australijki Margaret Court były jednak dość mgliste, a całkiem rozwiała je będąca ostatnio w niezłej dyspozycji urodzona w Zagrzebiu, ale grająca od kilku lat w barwach Australii Tomljanovic.



Williams po raz kolejny jednak wykazała się sportową zawziętością i ambicją, nie poddawała się do końca, m.in. broniąc pięć meczboli. Odpadła po ponad trzygodzinnej batalii, ale nie może czuć się przegrana, a na pewno nie pozwoliła na to nowojorska publiczność. W 1/8 finału tej imprezy zabrakło jej poprzednio w... debiucie w 1998 roku. W każdym z 19 późniejszych startów zawsze meldowała się co najmniej w 4. rundzie, a sześć razy sięgnęła po końcowy sukces.



Serena Williams po porażce z Tomljanovic również nie ogłosiła, że był to jej ostatni mecz w karierze. Na pytanie, czy po udanym w sumie występie zamierza jeszcze raz rozważyć decyzję o przejściu na sportową emeryturę, odpowiedziała: "Nie sądzę". Po chwili jednak tenisistka, która 26 września skończy 41 lat, dość enigmatycznie dodała: "Ale nigdy nie wiadomo".

Oglądasz Wideo: Eurosport US Open. Rozmowa na korcie z Sereną Williams po meczu z Ajlą Tomljanovic

"Nie byłabym tą Sereną, którą jestem, gdyby nie Venus"

W piątek zakończyła 81. występ w Wielkim Szlemie i prawdopodobnie ostatni. Dzień wcześniej w parze ze starszą siostrą Williams odpadły w 1. rundzie debla, w którym 14-krotnie zwyciężyły w imprezach tej rangi. Dzięki "dzikiej karcie" mogły zagrać wspólnie po raz pierwszy od French Open 2018.



- Nie byłabym tą Sereną, którą jestem, gdyby nie Venus, więc dziękuję, Venus - zwróciła się w piątek do siostry. Wspólnie przez lata dominowały na światowych kortach do tego stopnia, że często mówiono, iż ich ojciec i pierwszy trener Richard decydował o tym, która ma wygrać bezpośrednie starcia.



Na początku 2002 roku Venus została liderką rankingu WTA, ale pół roku później zastąpiła ją siostra. Starsza wywalczyła złoty medal olimpijski w Sydney w 2002 roku, a młodsza powtórzyła to osiągnięcie 12 lat później w Londynie.

Iga Świątek - Lauren Davis. O której godzinie mecz US Open 2022 i gdzie go oglądać? Iga Świątek –... czytaj dalej »

- Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby Venus nie istniała. Nie wiem nawet, czy zdobyłabym jakiś tytuł w Wielkim Szlemie, a może w ogóle nie grałabym w tenisa, ponieważ od dzieciństwa wszystko robiłyśmy razem - zapewniła kiedyś Serena. - No i chciałyśmy być w tym najlepsze - dodała zwyciężczyni 73 zawodowych turniejów w singlu.

"Surrealistyczny moment" Tomljanovic

Kibice zgotowali owację, amerykańskie osobistości, gwiazdy, także sportu, i celebryci pospieszyli z gratulacjami i podsumowaniami, a pogromczyni Williams nie czuła satysfakcji z wyeliminowania legendy.



- To, ile znaczy dla mnie jako tenisistki, ile znaczy dla tej dyscypliny i co dla niej zrobiła, ile osiągnęła, to coś niesamowitego. To dla mnie jakiś surrealistyczny moment, że być może brałem udział w jej ostatnim meczu, a przecież jako dziecko śledziłam jej występy we wszystkich najważniejszych turniejach. Nie czułam presji, bo nie sądziłam, że z nią wygram. Nie byłam tego pewna do ostatniego punktu, ona ją stać, by zwyciężyć nawet od stanu 1:5. Bo ona taka jest - cały czas najlepsza. I kropka - powiedziała Tomljanovic.