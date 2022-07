Sobota na Wimbledonie. Zagra Świątek i jeszcze dwoje Polaków

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o szansach Igi Świątek w Wimbledonie.

Świątek pisze piękną historię, chociaż w czwartek musiała się sporo napracować. W meczu drugiej rundy nadspodziewanie duże problemy sprawiła jej tzw. szczęśliwa przegrana z kwalifikacji Holenderka Lesley Pattinama Kerkhove. Ostatecznie Polka wygrała 6:4, 4:6, 6:3 i przedłużyła zwycięską serię do 37 meczów.

Teraz czeka na nią trudna rywalka - 37. rakieta świata, a więc Alize Cornet. Będzie to ich pierwsze spotkanie w zawodowym tourze. Cornet w Wimbledonie dotarła najdalej do 4. rundy, jednak było to w 2014 roku.

Początek starcia Polki z Francuzką w sobotę, 2 lipca po godzinie 16.00 czasu polskiego.

Druga polska singlistka, 92. w rankingu Magdalena Fręch bardzo dobrze radzi sobie na wimbledońskiej trawie. Najpierw pokonała rozstawioną z numerem 21. włoską tenisistką Camilą Giorgi 7:6 (7-4), 6:1, a następnie wyeliminowała Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą, wygrywając 6:4, 6:4.

Teraz czeka ją zdecydowanie trudniejsze zadanie, ponieważ zmierzy się z Rumunką Simoną Halep, która nie straciła w Londynie jeszcze seta. Rumunka, która triumfowała w Wimbledonie w 2019 roku, w obecnej edycji wyeliminowała Czeszkę Karolinę Muchovą i Belgijkę Kirsten Flipkens.

Mecz Fręch - Halep zostanie rozegrany w sobotę około godz. 16.

Będzie to trzeci pojedynek dnia na korcie numer 2, na którym rywalizacja rozpocznie się o 12.00 czasu polskiego. Przed nimi zagrają Harmony Tan (Francja) z Katie Boulter (Wielka Brytania) i Richard Gasquet (Francja) z Boticem van de Zandschulpem (Holandia).

Źródło: Getty Images Magdalena Fręch jest w trzeciej rundzie

W sobotę wystąpi też Łukasz Kubot, grający w mikście. Polak występujący w parze z Ukrainką Martą Kostjuk zagra przeciwko amerykańsko-niemieckiej parze: Nicole Melichar-Martinez - Kevin Krawietz w pierwszej rundzie miksta. Ich spotkanie odbędzie się nie przed godzina 14 na korcie numer 8.

Godziny meczów Polaków:

około godz. 16: Magdalena Fręch - Simona Halep

po godz. 16: Iga Świątek - Alize Cornet

nie przed godz. 14: Kubot/Kostjuk - Melichar-Martinez/Krawietz