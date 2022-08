16-letnia tenisistka skomentowała kontrowersyjne zachowanie ojca i trenera. "W Czechach nikt nie zwróciłby uwagi"

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miała do powiedzenia amerykańska tenisistka po awansie do 2. rundy.

Alexis Olympia Ohanian wspierała Serenę Williams podczas 1. rundy US Open.

Zobacz, co Marcin Wrona powiedział przed meczem Igi Świątek w 1. rundzie US Open.

Zobacz, co Kim Clijsters powiedziała przed meczem Igi Świątek w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 3. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette już w trzecim gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 5. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Magda Linette miała spore problemy z mocnymi uderzeniami Karoliny Pliskovej w czwartym gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open.

Iga Świątek została przełamana przez Jasmine Paolini w 6. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Magda Linette popełniła serię błędów serwisowych pod koniec pierwszego seta starcia z Karoliną Pliskovą w meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment.

Karolina Pliskova wygrała pierwszego seta 6:2 w starciu z Magdą Linette w meczu o 2. rundę US Open.

Iga Świątek wygrała 1. seta w starciu z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 2. gemie drugiego seta w 1. rundzie US Open.

Zobacz świetną wymianę Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Świątek po awansie do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po 1. rundzie US Open.

Magda Linette wygrała drugiego seta 6:4 w starciu z Karoliną Pliskovą w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego seta.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Magdę Linette w trzecim gemie trzeciego seta starcia z Karoliną Pliskovą w 1. rundzie US Open.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w czwartym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette w siódmym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w 12. gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Zobacz piłki meczowe z meczu Camerona Norriego w 1. rundzie US Open.

Norrie awansował do 2. rundy US Open

Jessica Pegula pokonała Viktoriję Golubic 6:2, 6:2 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Pegula awansowała do 2. rundy US Open

Zobacz sytuację, do której doszło w trakcie meczu Camerona Norriego z Benoitem Paire.

Zobacz świetną wymianę Sebastiana Baeza z Carlosem Alcarazem w 1. rundzie US Open.

Zobacz sytuację, do której doszło w trakcie meczu Carlosa Alcaraza z Sebastianem Baezem.

Zobacz sytuację, do której doszło w trakcie meczu Camerona Norriego z Benoitem Paire.

Sloane Stephens awansowała do 2. rundy US Open. Wszystkie mecze w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sloane Stephens awansowała do 2. rundy US Open

Jessica Pegula pokonała Viktoriję Golubic 6:2, 6:2 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po emocjonującym spotkaniu z Karoliną Pliskovą w 1. rundzie US Open.

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Garbine Muguruza pokonała Clarę Tauson 6:3, 7:6 (7-5) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Venus Williams przegrała z Alison Van Uytvanck 1:6, 6:7 (5-7) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Carlos Alcaraz pokonał Sebastiana Baeza 7:5, 7:5, 2:0 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Andriej Rublow pokonał Laslo Djere'ego 7:6 (7-5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Rublow awansował do 2. rundy US Open

Paula Badosa pokonała Łesię Curenko 3:6, 7:6 (7-4), 6:3 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Badosa awansowała do 2. rundy US Open

Hubert Hurkacz przełamał Oscara Ottego już w trzecim gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open.

Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta 6:4 w starciu z Oscarem Otte w meczu pierwszej rundy US Open.

Zobacz świetną akcję w wykonaniu Hurkacza w trzecim gemie drugiego seta starcia z Oscarem Otte w 1. rundzie US Open.

Hubert Hurkacz wygrał drugiego seta 6:2 w starciu z Oscarem Otte w meczu o drugą rundę US Open.

Hubert Hurkacz przełamał Oscara Ottego w trzecim gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open.

Zobacz piękne zagranie Huberta Hurkacza w ósmym gemie trzeciego seta starcia z Oscarem Otte w meczu o 2. rundę US Open.

Hubert Hurkacz pokonał Oscara Ottego 6:4, 6:2, 6:4 w 1. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Hurkacz awansował do 2. rundy US Open

Hiszpan Rafael Nadal wygrał 4:6, 6:2, 6:3, 6:3 z Australijczykiem Rinkym Hijikatą i awansował do 2. rundy US Open.

Rafael Nadal awansował do 2. rundy US Open

Zobacz, co odpowiedział Rafael Nadal na zarzuty o szczególne traktowanie przez arbitrów.

Zobacz, jak wyglądał trening Igi Świątek przed kolejnym starciem w US Open.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie.

Zobacz, jak wyglądał trening Huberta Hurkacza przed kolejnym starciem w US Open.

Andy Murray odniósł triumf w 2. rundzie US Open.

Murray awansował do 3. rundy US Open

Madison Keys odniosła triumf w 2. rundzie US Open.

Mats Wilander porównał Hurkacza do Świątek. "Nie widzę go na takiej fali" - Iga Świątek... czytaj dalej » Awans do turnieju głównego US Open to jak do tej pory największy sukces młodej tenisistki. Niestety po jej zwycięstwie nad Heather Watson mało mówiło się o meczu i dyspozycji Czeszki, a o wiele więcej miejsca poświęcono zachowaniu jej ojca, a także trenera.

Francuski serwis tenisowy Tennis Break News zamieścił na Twitterze nagranie, na którym Bejlek dziękuje Watson i sędziemu, a następnie podchodzi do znajdującego się wśród publiczności ojca Jaroslava. Przytulają się, ojciec zawodniczki klepie ją kilkanaście razy w pośladki, a na koniec całuje w usta. Po chwili podobnie zachowuje się inny mężczyzna, jak się później okazało, trener Jakub Kahoun. Następnie Bejlek odwraca się uśmiechnięta i celebruje z fanami.

"Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby w ten sposób dotykać 16-latki. To dalece niestosowne. Im film dłużej trwa, tym jest gorzej" – brzmi jeden z komentarzy. "Nie znam czeskiej kultury, ale to nie wydaje się normalne" – napisał inny użytkownik. Podobnych słów padło więcej, włącznie z nawoływaniem WTA do przyjrzenia się sprawie. W końcu głos zabrała Bejlek.



La célébration de Sara Bejlek (16 ans) après sa qualif pour le tableau principal enflamme les réseaux sociaux à travers le monde. Il s'agit de son père et de son coach. pic.twitter.com/zfhFgRGbql — Tennis Break News (@tennisbreaknews) August 27, 2022



Spontaniczna reakcja

- Oczywiście widziałam nagranie – powiedziała Czeszka na konferencji prasowej. – To była spontaniczna reakcja całego zespołu. Byliśmy uradowani. Niektórym może się to wydawać niezrozumiałe i niewłaściwe, ale wraz z całym zespołem przedyskutowaliśmy tę sytuację. To się więcej nie powtórzy – dodała.

- Tata to tata i zawsze nim będzie. Z kolei trenera znam od 8. roku życia. Nakleja mi taśmy, masuje. Gdyby coś podobnego wydarzyło się w Czechach, to nikt nie zwróciłby na to uwagi, ale jesteśmy w USA i wszyscy to komentują. Jednak tak jak powiedziałam, porozmawialiśmy i to się więcej nie powtórzy – podkreśliła 16-letnia zawodniczka.

Bejlek zakończyła swój udział w US Open na pierwszej rundzie. Przegrała w dwóch setach z faworytką Ludmiłą Samsonową z Rosji 1:6, 3:6.