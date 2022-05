Rzym pięknie wita Świątek. "Królowa ziemi"

Każdym kolejnym występem umacnia swoją pozycję niekwestionowanej królowej kortu. Iga Świątek w niedzielnym finale turnieju WTA pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Był to 23. z rzędu wygrany mecz przez Polkę.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o możliwych kolejnych startach przed polską publicznością.

Tunezyjka triumfuje w Madrycie. Zapisała się w historii tenisa Ons Jabeur... czytaj dalej » Rzymski turniej to we Włoszech wielkie święto. W tym roku gospodarze spodziewają się na trybunach rekordowej frekwencji. Impreza zapowiada się znakomicie. Pięknie położony obiekt, pełne słońce i gwiazdy na starcie - to przepis na idealny turniej w stolicy Włoch.

Na korcie centralnym Foro Italico trenowała już Świątek. Polka ćwiczyła z Garbine Muguruzą, a z trybun ich wymiany śledziło sporo osób.

W niedzielę, w dniu oficjalnego rozpoczęcia imprezy, "La Gazzetta dello Sport" przygotowała specjalny tenisowy dodatek, mający ponad 80 stron. Kapitalna lektura dla każdego fana tenisa, w której nie mogło oczywiście zabraknąć artykułów o Idze Świątek.

"Królowa ziemi" - tak zapowiedziała polską gwiazdę największa sportowa gazeta we Włoszech, dodając, że Polka układa klocki lego, rozwiązuje sudoku i słucha rad swojej idolki Mikaeli Shiffrin.

Źródło: eurosport.pl "La Gazzetta dello Sport" pisze o Idze Świątek

Nietypowa mistrzyni

"Umie kontrolować stres dzięki układaniu konstrukcji z klocków lego. Czyta książki, studiuje, kocha jazz i na pewno pod tym względem jest mistrzynią nietypową" - możemy przeczytać.

"Iga zakochała się również w Rzymie, w atmosferze na trybunach i wraca na korty, aby znów zapełnić je kibicami. Zresztą widać to podczas treningów Polki, które przyciągają wielu fanów" - cieszą się włoscy dziennikarze.

Źródło: Getty Images Iga Świątek w Rzymie broni tytułu

Iga zdążyła już udzielić krótkiego wywiadu włoskiej prasie.

- Od kiedy jestem numerem jeden rywalki przyglądają mi się bardziej, ale sama nie wiem czy to dobrze czy źle. Dostałam jednak od nich wiele słów wsparcia. To na pewno budujące - powiedziała faworytka turnieju.

Prowadzona w sposób idealny

"La Gazzetta" również nie ma wątpliwości, kto powinien zwyciężyć w kobiecej imprezie.

"W tej chwili Świątek jest o krok przed resztą tenisistek. Nie wystartowała w Madrycie, a to tylko może być dla niej na korzyść, bowiem często zawodnicy mają problem z przestawieniem się z hiszpańskiego turnieju na Rzym, gdzie nawierzchnia jest dużo wolniejsza. Iga współpracuje z psychologiem, mimo młodego wieku jest prowadzona w sposób idealny, a do tego fizycznie wygląda znakomicie" - tak zachwala Polkę włoska prasa.

Numer jeden światowego tenisa ma w pierwszej rundzie wolny los, a w kolejnej zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Amerykanki Shelby Rogers z jej rodaczką Alison Riske.