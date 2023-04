Rosjanin zaatakował własną matkę. "Jeśli się nie zamkniesz, dostaniesz piłką"

Ultimatum Wimbledonu licznie akceptowane przez Rosjan. "Rozumieją, co podpisują" Nieco ponad dwa... czytaj dalej » Kotow to 101. zawodnik na świecie. Aby znaleźć się w turnieju głównym ATP 1000 w Madrycie, musi przejść eliminacje.

W swoim pierwszym spotkaniu zmierzył się Kimmerem Coppejansem (178. ATP). Mimo, że udało mu się pokonać Belga 6:4, 3:6, 7:6 (8-6), to pozostawił po sobie złe wrażenie.

"Jeśli się nie zamkniesz, dostaniesz piłką"

W nerwowym tie-breaku pomóc próbowała mu matka, która siedziała na trybunach. Garstka kibiców obserwująca mecz była w szoku, gdy tenisista w pewnym momencie zwrócił się do niej w wulgarny sposób.

- Mamo, jeśli się nie zamkniesz, dostaniesz piłką - rzucił 24-latek.

Warto zaznaczyć, że matka zawodnika miała prawa udzielać mu wskazówek, ponieważ oficjalnie nie jest jego trenerką.



"Nie zawsze da się nad sobą panować"

Po meczu Rosjanin starał się wytłumaczyć ze swojego zachowania, bił się w pierś.

- Są takie momenty, że nie zawsze da się nad sobą panować. To było trudne spotkanie. Zdaję sobię sprawę, że tak obrzydliwym zachowaniem daję zły przykład. Wszystkim życzę, aby nie popełnili mojego błędu i potrafili trzymać nerwy na wodzy - przyznał w rozmowie z Telegramem.

- Jeśli was to interesuje, to mamę przeprosiłem od razu po zejściu z kortu - dodał.

Źródło: Imago Paweł Kotow to 101. zawodnik rankingu ATP

Kotow nie jest pierwszym tenisistą, który w przypływie emocji w nieodpowiedni sposób zareagował na zachowanie członków swojej rodziny. W ubiegłym roku podczas Roland Garros głośno było o Holgerze Rune. W trakcie ćwierćfinału Duńczyk wygonił z trybun swoją matkę.

- Jeśli nie potrafisz mi pomóc, to wyjdź – krzyknął w pewnym momencie w jej kierunku.