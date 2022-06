Policzek dla Wimbledonu. Rosjanka na liście startowej

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

Kierujący się rządowymi wytycznymi Wimbledon zakazał startu Rosjanom i Białorusinom. Zdecydowany krok podzielił środowisko tenisowe. Jedni decyzji przyklasnęli - ze zrozumieniem przyjęła ją między innymi Rosjanka Daria Kasatkina - inni potępili.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Rosjanie i Białorusini - pod neutralną flagą - mogli wystąpić w wielkoszlemowym Roland Garros. Na takich samych zasadach do udziału w turnieju "bezpaństwowców" zaprasza ich US Open. Wimbledon pozostaje jednak nieugięty.

Organizacje ATP i WTA w myśl zasady "wszyscy są równi" ogłosiły, że w związku z zablokowaniem możliwości gry przez wszystkich graczy tegoroczny Wimbledon nie będzie punktowany. Z tego powodu niektórzy zawodnicy zrezygnowali ze startu.

Oszukać system

Są jednak i tacy, którzy dążą do występu za wszelką cenę, choć na Wimbledonie nie są mile widziani.

Jak oszukać system? Jedną z możliwością Rosjan i Białorusinów na kortach All England Clubu jest zmiana obywatelstwa. Jak informuje "Sunday Times", dokonała jej właśnie 29-letnia rosyjska tenisistka Nateła Dzałamidze. Gazeta nie precyzuje, kiedy i dlaczego urodzona w Moskwie zawodniczka o gruzińsko brzmiąco nazwisku wystąpiła o zmianę obywatelstwa, ale sprawę jednoznacznie wiąże z Wimbledonem.

Profil 43. deblistki świata na stronie WTA został zaktualizowany - przy nazwisku Dzałamidze widnieje już gruzińska flaga, co otworzyło drogę do występu na rozpoczynającym się 27 czerwca Wimbledonie.

I rzeczywiście - dwukrotna mistrzyni turniejów WTA znalazła się na ogłoszonej w weekend liście zgłoszeń do gry podwójnej. O mistrzostwo Wimbledonu Dzałamidze w deblu powalczy z Serbką Aleksandrą Krunić. Za udział w turnieju mają zagwarantowane 12,5 tys. funtów do podziału, tytuł to już 270 tys. funtów na głowę.

Rozkładają ręce

Nawet jeśli Dzałamidze zmieniła obywatelstwo w wyrachowany sposób, organizatorzy Wimbledonu nie są w stanie w żaden sposób zablokować jej występu.

"Narodowość zawodnika, rozumiana jako flaga, pod którą występują w zawodowych turniejach, to uzgodniony proces, za który odpowiadają toury (ATP i WTA) oraz Międzynarodowa Federacja Tenisowa" - przypomniała w niedzielę w mailu do Associated Press rzeczniczka All England Clubu.

Poprzednim występem Dzałamidze był wielkoszlemowy French Open, w którym, grając w parze z Kamillą Rachimową, odpadła w 1. rundzie gry podwójnej. Wówczas - jako Rosjanka - grała pod neutralną flagą. W Londynie będzie mogła już dumnie reprezentować Gruzję.