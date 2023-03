Mecz "podwyższonego ryzyka" w Miami. Ukrainka trafiła na kontrowersyjną Rosjankę

Słowa Świątek usłyszane. Rosjanka z oficjalnym ostrzeżeniem od WTA Anastazja... czytaj dalej » Fala krytyki spadła na Potapową po tym, jak podczas turnieju w Indian Wells wyszła na kort w koszulce Spartaka Moskwa.

Na tę demonstrację, zdecydowanie źle odebraną w czasie trwającej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, zareagowały nie tylko jej rywalki, z Igą Świątek na czele, ale również władze kobiecej federacji. Wystosowały oficjalne ostrzeżenie wobec notowanej na 26. miejscu listy zawodniczki.

Teraz obawy o jej zachowanie wracają przed spotkaniem w drugiej rundzie turnieju w Miami. Rywalką Potapowej będzie bowiem Ukrainka Marta Kostiuk, która wcześniej wielokrotnie zwracała uwagę WTA na niestosowne, a często wręcz prowokacyjne zachowanie rosyjskich tenisistek.

Włoszka odprawiona z kwitkiem

Zanim jednak Kostiuk rozegra mecz podwyższonego ryzyka z Potapową, rozprawiła się we wtorek z Włoszką Cocciaretto.

Mecz, choć wynik na to nie wskazuje, w pierwszej partii był dość wyrównany. Kostiuk co prawda przełamała Włoszkę już w czwartym gemie, ale Cocciaretto kilka chwil później była bliska odrobienia strat. Ukrainka w siódmym gemie obroniła jednak trzy break pointy i utrzymała własny serwis, rozstrzygając po kolejnych kilku minutach na swoją korzyść pierwszego seta.

W drugim rządziła na korcie już niepodzielnie. Włoszka była przełamywana dwukrotnie, jednocześnie ani razu nie stwarzając poważnego zagrożenia dla Ukrainki.



Anastasia Potapova - Marta Kostyuk w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami! Dawaj Marta!



Anastasia Potapova - Marta Kostyuk in the R2 of WTA 1000 in Miami! Let's go, Marta!



Jimmie48 Photography WTA #MiamiOpenpic.twitter.com/6bb1qXwtF9 — Z kortu - informacje tenisowe Tennis news (@z_kortu) March 21, 2023





Po godzinie i 18 minutach było już po wszystkim. 20-letnia Kostiuk, która na początku marca wygrała w Austin pierwszy turniej w karierze, awansowała do drugiej rundy imprezy w Miami. Potapowa starciem z Ukrainką rozpocznie rywalizację na Florydzie. W pierwszej fazie miała bowiem tzw. wolny los.

W turnieju singlistek grają dwie polskie tenisistki: broniąca wywalczonego przed rokiem tytułu Świątek i Magda Linette. Obie rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Rywalki poznają we wtorek wieczorem naszego czasu.