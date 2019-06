Rozpędzony Nadal. Wygrany mecz numer 90

Czterech setów potrzebował Rafael Nadal do pokonania Davida Goffina w trzeciej rundzie French Open. Hiszpan wygrał 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Transmisje z turnieju w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Rafael Nadal jedenaście razy wygrywał we French Open. Hiszpański tenisista rozpoczął treningi i zapoznał się z nawierzchnią nowego kortu im. Philippe'a Chatriera.

Hiszpański król wrócił do swego królestwa i odkrywa kort...

Skróty, loby, woleje. Najefektowniejsze zagrania soboty w Roland Garros Kolejny dzień... czytaj dalej » Zajmujący 78. miejsce w rankingu ATP Londero zaliczył bardzo udany debiut w głównej drabince Wielkiego Szlema. Jednak w niedzielę nie był w stanie poważniej przeciwstawić się faworytowi. Nadalowi, który w poniedziałek będzie świętował 33. urodziny, wywalczenie awansu do czołowej ósemki zajęło dwie godziny i 13 minut.

Wyprzedza go tylko trzech zawodników

Hiszpan po raz 13. jest w ćwierćfinale tej imprezy, a w całym Wielkim Szlemie dotarł do tego etapu po raz 38. W tej drugiej kategorii na liście wszech czasów wyprzedza go tylko trzech zawodników - Szwajcar Roger Federer (54), Serb Novak Djoković (43, ale w poniedziałek może poprawić to osiągnięcie) oraz Amerykanin Jimmy Connors (41).



W tym sezonie w imprezach na kortach ziemnych Nadal radził sobie nieco poniżej oczekiwań. W trzech kolejnych występach - w Monte Carlo, Barcelonie i Madrycie - odpadł w półfinale. W połowie maja triumfował w Rzymie.

Kolejnym rywalem wicelidera światowego rankingu na kortach imienia Rolanda Garrosa będzie rozstawiony z siódemką Japończyk Kei Nishikori lub Francuz Benoit Paire.