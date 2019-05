Minięcie tyłem do siatki. Nadal z zagraniem dnia w Paryżu

Piłka setowa z pierwszej partii kwalifikacji do Rolanda Garrosa między Kamilem Majchrzakiem a Simone Bolellim.

Porażka Katarzyny Kawy w kwalifikacjach do French Open

Magdalena Fręch po ponad półtorej godziny przegrała w kwalifikacjach do French Open z Richel Hogenkamp.

Rafael Nadal jedenaście razy wygrywał we French Open. Hiszpański tenisista rozpoczął treningi i zapoznał się z nawierzchnią nowego kortu im. Philippe'a Chatriera. Transmisje z Rolanda Garrosa codziennie w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Player.

Hiszpański król wrócił do swego królestwa i odkrywa kort...

Zobacz, co powiedział Roger Federer po pokonaniu Lorenzo Sanego w pierwszej rundzie French Open. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Federer po awansie do drugiej rundy Roland Garros

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

27.05 | Rywalizacja we French Open nie tylko na kortach. W niedzielę dwóch kibiców stoczyło walkę o ręcznik tenisisty. Walkę nierówną. Przegrany nie odszedł jednak z niczym.

Hubert Hurkacz o grze we French Open bez konieczności gry w kwalifikacjach.

Petra Kvitova miała zmierzyć się w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa z Soraną Cirsteą, ale plany pokrzyżowała jej kontuzja przedramienia. Oto, co Czeszka powiedziała na konferencji.

To jeszcze nie koniec Hurkacza w Paryżu

Linette awansowała do 2. rundy French Open

W trakcie swojego meczu French Open Mackenzie McDonald musiał zrobić pauzę na... No właśnie...

Oto, co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do 2. rundy damskiego singla French Open. Polka pokonała w dwóch partiach Selenę Janicijevic.

Esencja tego, co działo się we wtorek na kortach Rolanda Garrosa.

Roger Federer awansował w pewnym stylu do 3. rundy French Open, pokonując w trzech partiach Oscara Otte. Zobacz skrót. W kolejnej fazie rozstawiony z trójką tenisista zmierzy się z Casperem Ruudem.

Eksperci przed meczem Świątek. "To inny rozmiar kapelusza"

"Pigułka" tego, co działo się w środę na kortach Rolanda Garrosa.

W środę na kortach Rolanda Garrosa nie oglądaliśmy Polaków. Próżno też było szukać sensacyjnych rozstrzygnięć, a za małą niespodziankę można uznać zwycięstwo Grigora Dimitrowa nad 13. w rankingu ATP Marinem Ciliciem.

Jak co dzień nie zabrakło za to spektakularnych wymian. Oto pięć najbardziej efektownych.

5. Benoit Paire - Pierre-Hugues Herbert

Plan transmisji Eurosportu na 5. dzień French Open Czwartek na... czytaj dalej » Herbert to jeden z najlepszych deblistów świata (6. miejsce w rankingu) i w tej akcji było to widać jak na dłoni. 28-latek tuż po serwisie znalazł się przy siatce i kombinacją czterech zagrań sięgnął po punkt.

Ostatecznie dalej gra Paire, ale obaj Francuzi stworzyli doskonały spektakl. Do rozstrzygnięcia potrzebowali rozegrania aż 20 gemów w piątym secie (11:9)

4. Belinda Bencić - Laura Siegemund

W zestawieniu najlepszych zagrań znalazła się akcja z turnieju pań. Bencić i Siegemund sumiennie zapracowały na wyróżnienie.

W tej akcji było wszystko. Potężne uderzenia z linii końcowej, ofensywne i defensywne woleje, skrót, lob, aż w końcu skończyła to Siegemund.

Szwajcarka i Niemka toczyły na tyle zacięty bój, że w środę nie zdążyły skończyć meczu. Dograją go w czwartek, zaczynając od stanu 4:4 w trzecim secie.

3. Oscar Otte - Roger Federer

Taką kontrolą nad piłką mogą pochwalić się tylko najwięksi. W gemie otwierającym drugiego seta Federer popisał się wręcz perfekcyjnym skrótem z bekhendu. Otte jakby wmurowało w ziemię, do piłki nawet nie ruszył.

Odbicie między nogami, rozpaczliwy lot do piłki. Zabawili się w Paryżu Rywalizacja we... czytaj dalej » Federer bez żadnych kłopotów zameldował się w trzeciej rundzie.

2. Grigor Dimitrow - Marin Cilić

Bułgar to tenisista z jednym z największych potencjałów w całym tourze, co w środę to potwierdził. Na jego kończący forhend z trzeciego gema drugiego seta można patrzeć bez końca. 28-latek był w głębokiej defensywie, właściwie bronił się przed utratą punktu, a potrafił wyprowadzić zabójczą kontrę. Fantastyczne uderzenie.

Po niemal czterech i pół godzinie Dimitrowowi udało się wyeliminować wyżej notowanego rywala.

1. Yannick Maden - Rafael Nadal

Zagranie dnia nie może należeć do nikogo innego niż króla paryskiej mączki. 11-krotny zwycięzca French Open rozbił Madena, a jedno z zagrań Nadala Niemiec zapamięta na bardzo długo.

Hiszpan został minięty wolejem spod siatki i do piłki musiał się cofać. Mimo to dał radę, zagrał uderzenie kończące, będąc odwróconym plecami do pola gry.