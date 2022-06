"Trophymisu" i kot. Świątek pochwaliła się, jak odpoczywa od wygrywania

Jedenasty tydzień z rzędu na czele rankingu. Świątek z ogromną przewagą nad rywalkami Iga Świątek wciąż... czytaj dalej » 34 kolejne wygrane oraz sześć turniejów z rzędu - serie Świątek mówią same za siebie. Polka jest teraz bezapelacyjną królową kobiecego tenisa i jak na królową przystało, potrzebuje też chwili wytchnienia i regeneracji.

Nareszcie wolne

O tym, jak planuje zagospodarować wolny czas, mówiła już podczas odbierania trofeum w Paryżu. - Cieszę się, że będę mogła zrobić pranie w domu i zobaczę mojego kota. To są takie małe rzeczy, które mnie najbardziej cieszą - śmiała się wówczas.

21-latka ma także swoje rytuały, o których na korcie Philippe'a Chatriera nie wspomniała. Fanom tenisa zapewne znana jest historia o tym, że Świątek kolejne sukcesy świętuje, pozwalając sobie na ulubiony deser, czyli tiramisu.

I właśnie w takim oto towarzystwie dwukrotna wielkoszlemowa mistrzyni łapała oddech w trakcie wolnego.

"Taaak, nareszcie! Do tego popołudnie w towarzystwie kotka... Idealny weekend przed powrotem do pracy" - kuluarami odpoczynku pochwaliła się w mediach społecznościowych.



Finally! I was waiting soooo long for this. And I met this cute kitten too. Perfect weekend before switching to work mode.



Zdjęcie z okazałym deserem pomysłowo, bo stosując grę słów, skomentowała oficjalna federacja WTA: "Trophymisu". Odpowiedź bardzo spodobała się raszyniance. "Drogi adminie, jesteś dobry" - można przeczytać pod spodem.

Źródło: Instagram Świątek i WTA mają się dobrze

Nasza tenisistka do gry ma powrócić na startujący 27 czerwca Wimbledon. Oby 9 lipca, w dzień finału kobiet na londyńskich kortach, znów pojawiła się okazja na kawałek tiramisu.