Wcześniejsza sesja wieczorna na kortach Rolanda Garrosa

W ubiegłym roku gracze wchodzili na rozgrzewkę na korcie Philippe'a Chatriera o 20.45. Taki harmonogram spotykał się z krytyką ze względu na brak transportu publicznego w przypadku późnego zakończenia rywalizacji. Paryskie metro przestaje kursować około 1.15 w nocy.

Jak zapowiedziała dyrektorka turnieju Amelie Mauresmo, wieczorna część spotkań zostanie przesunięta o pół godziny. - Rozpocznie się o 20.00 czasu lokalnego interaktywnym pokazem, a pierwsza akcja zostanie rozegrana o 20.30 - stwierdziła na konferencji prasowej.

To oznacza, że początek rozgrzewki będzie następować ok. 20.15.

Organizatorzy byli również krytykowani za wyznaczanie jako meczów dnia głównie spotkań z udziałem mężczyzn. Na razie jednak nie wiadomo, czy coś w tej kwestii się zmieni na korzyść tenisistek.

- Trudno jest prognozować przed losowaniem - powiedziała Mauresmo. - Niczego nie wstrzymuję. To pojedynki będą nami kierować. Błędem byłoby podawanie teraz konkretów - zauważyła.

Tytułu z poprzedniego sezonu będzie bronić Iga Świątek, a wśród mężczyzn w 2022 roku zwyciężył Hiszpan Rafael Nadal, nazywany z racji wielu triumfów "Królem Paryża".

