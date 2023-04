Nowe wiadomości w sprawie startu Nadala w Rolandzie Garrosie

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu. Każdy mecz turnieju Rolanda Garrosa na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po wygranym meczu z Alexandrem Zverevem w półfinale Roland Garros.

Podczas spotkania Marina Cilica z Casperem Ruudem doszło do nietypowej sytuacji. Aktywistka wbiegła na kort i zmusiła organizatorów do przerwania meczu.

Ruud awansował do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po wygranym meczu z Marinem Cilicem w półfinale Roland Garros.

Alexander Zverev doznał kontuzji kostki podczas starcia z Rafaelem Nadalem w półfinale Roland Garros. Zobacz, co powiedział o tym jego brat.

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli w studio przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Lech Sidor o forhendzie Świątek i jej grze w poprzednich meczach przeciwko Cori Gauff.

Poznaj, jakie mają zwyczaje Iga Świątek i Cori Gauff oraz, jak przebiegają ich sezony do tej pory.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Iga Świątek i Coco Gauff wyszły na kort do finałowego meczu w Roland Garros.

Iga Świątek już w pierwszym gemie finału Roland Garros przełamała Cori Gauff. Zobacz, jak do tego doszło.

Podczas finałowego meczu Igi Świątek z Coco Gauff doszło do niewielkiego zamieszanie w trakcie przerwy między gemami.

Zobacz, co napisała Iga Świątek po triumfie w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po przegranym meczu z Igą Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w meczu z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po wygraniu Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po zwycięstwie w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedział Maciej Synówka po wygranym meczu Igi Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Tomasz Świątek po zwycięstwie Igi Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Robert Lewandowski o triumfie Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziały Caroline Garcia i Kristina Mladenovic po wygraniu turnieju gry podwójnej w Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po finale Roland Garros 2022, w którym przegrała z Rafą Nadalem 3:6, 3:6, 0:6.

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po wygraniu Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedział Król Hiszpanii po triumfie Rafy Nadala w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedzieli Chris Evert, Mats Wilander, Tim Henman oraz Alex Corretja o wygranej Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Od 2005 do 2022. Momenty, kiedy Nadal odbierał trofea za...

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

- Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale na pewno będę walczył o to, aby grać dalej – powiedział Rafa Nadal. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Nadal: nie wiem, co będzie w przyszłości, ale będę walczył

Zobacz drogę Igi Świątek do triumfu w Roland Garros 2022.

Droga Świątek do triumfu w Roland Garros 2022

Nadal postrachem w Paryżu mimo długiej przerwy. "Jeśli gra dobrze, niewiele możesz zrobić" Rafael Nadal z... czytaj dalej » Nadal doznał poważnej, jak się potem okazało, kontuzji podczas meczu drugiej rundy Australian Open. Wtedy przegrał z Amerykaninem MacKenziem Macdonaldem.

Hiszpan narzekał na ból biodra. Krótko potem okazało się, że to problem z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Prognozowano, ze przerwa potrwa około ośmiu tygodni. Nic z tego.

Opuścił lubiane turnieje

Mistrz musiał opuścić bardzo lubiane przez siebie imprezy w Monte Carlo, Barcelonie i Madrycie.

Minęły już grubo ponad cztery miesiące, a Nadal nadal jest zatem poza rywalizacją. Ostatnio jednak coraz mocniej trenuje w swojej akademii w Manacor na Majorce.

Roland Garros rozpoczyna się dokładnie za miesiąc - 28 maja. Być może Hiszpan wystąpi wcześniej w prestiżowym turnieju w Rzymie.

- On chciałby już wrócić do walki na korcie, ale jeszcze potrzeba trochę czasu. Rafa ma zamiar zagrać w Paryżu. Na razie będzie trenował przez kilka kolejnych tygodni i zobaczymy, co będzie w stanie zrobić w Rzymie - mówił radiu "Marca"Toni Nadal.

Źródło: Getty Images Nadal trenuje na pełnych obrotach

Nie ma mowy o emeryturze

62-letni wujek mistrza, który teraz pracuje w sztabie Kanadyjczyka Feliksa Augera-Aliassimee'a, zapewnia, że jego kuzyn nie zamierza kończyć kariery.

- Rafa nie myśli o emeryturze. Chce po prostu wrócić do zdrowia i rywalizacji, bo jest nadal wielkim pasjonatem tego sportu - dodawał.

Kilka dni temu Nadal opublikował w mediach społecznościowych nagranie. Stwierdził w nim, że kontuzja wciąż nie pozwala mu na występy na 100 procent możliwości.

36-letni Nadal to król paryskiego turnieju wielkoszlemowego. Na kortach Rolanda Garrosa triumfował aż 14 razy. Po raz pierwszy w 2005 roku, po raz ostatni - rok temu, gdy w finale pokonał Norwega Caspera Ruuda 6:3, 6:3, 6:0.

Tegoroczny turniej w stolicy Francji rozpocznie się 28 maja i potrwa do 11 czerwca. Transmisje przeprowadzimy na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze.