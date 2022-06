Osiem ostatnich finałów, osiem tytułów. Tajemnica sukcesu Igi Świątek

Iga Świątek to numer 1 na świecie

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali.

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Powrót Chinki do gry.

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros.

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland Garros.

Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału...

Wyjście Igi Świątek na kort do meczu w półfinale Roland Garros

Zobacz, co napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros.

Podpis Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po awansie Polki do finału Roland Garros.

Rozmowa Wilandera ze Świątek po awansie Polki do finału...

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander, Tim Henman oraz Chris Evert o grze Igi Świątek po jej awansie do finału Roland Garros.

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału...

Świątek awansowała do finału Roland Garros 2022

Iga Świątek - Coco Gauff: o której godzinie finał Roland Garros 2022? Iga Świątek -... czytaj dalej » - Urodziłam się po to, żeby wygrywać - powiedziała wprost Świątek po jednym z tegorocznych sukcesów. W trakcie Roland Garros śrubuje serię wygranych meczów z rzędu (licznik wskazuje już 34), ale pora już przejść do najważniejszych statystyk: tytułów.

W czwartek Świątek nie dała najmniejszych szans Darii Kasatkinie, w 64 minuty deklasując Rosjankę 6:2, 6:1. Tym samym osiągnęła już szósty finał w tym sezonie, na dodatek w szóstym turnieju z rzędu.

Wszystko zaczęło się w Paryżu

To jedna z najbardziej imponujących statystyk Świątek: kiedy Polka dochodzi do finału, to wygrywa. Fenomenalną serię zapoczątkował triumf w Roland Garros w 2020 roku. Był to zresztą jej pierwszy seniorski tytuł w karierze.

W zawodowej karierze Świątek przegrała tylko jeden finał - w 2019 roku w Lugano, kiedy uległa Polonie Hercog. Miała wtedy 18 lat i była na początku swojej drogi na szczyt.

Sobotni finał może być jej dziewiątym (!) wygranym z rzędu. Po awansie do meczu o kolejny tytuł w Roland Garros o tajemnicę sukcesu dopytywali polską tenisistkę zachodzący w głowę dziennikarze.

Świątek o recepcie na sukces

- Jaki jest mój sekret? Trudno powiedzieć. Do wszystkich meczów staram się podchodzić w ten sam sposób. Finałom towarzyszy stres, ale ja to akceptuję. Chcę kontynuować moją pracę, ponieważ idzie mi całkiem nieźle - mówi Świątek.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że moje rywalki też bywają zestresowane, dlatego nie skupiam się tylko na moim stresie - przyznaje.

Do finału Świątek stara się podchodzić jak do każdego innego meczu. - Przypominam sobie, jak się do niego dostałam, jakie są moje mocne strony. Takie nastawienie mi pomaga - tłumaczy przed pojedynkiem z Coco Gauff.

Wszystkie finały Igi Świątek:

Lugano 2019: Iga Świątek - Polona Hercog 3:6, 6:3, 3:6

Roland Garros 2020: Iga Świątek - Sofia Kenin 6:4, 6:1

Adelajda 2021: Iga Świątek - Belinda Bencić 6:2, 6:2

Rzym 2021: Iga Świątek - Karolina Pliskova 6:0, 6:0

Doha 2022: Iga Świątek - Anett Kontaveit 6:2, 6:0

Indian Wells 2022: Iga Świątek - Maria Sakkari 6:4, 6:1

Miami 2022: Iga Świątek - Naomi Osaka 6:4, 6:0

Stuttgart 2022: Iga Świątek - Aryna Sabalenka 6:2, 6:2

Rzym 2022: Iga Świątek - Ons Jabeur 6:2, 6:2

Roland Garros 2022: Iga Świątek - Coco Gauff ?

Gdzie obejrzeć finał Iga Świątek - Coco Gauff?

Finał Roland Garros w grze pojedynczej kobiet Iga Świątek - Coco Gauff w sobotę, 4 czerwca o godz. 15.00. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1, a także bez reklam w Playerze. Dzięki temu relację z jednego z najważniejszych meczów w historii polskiego tenisa będzie mógł obejrzeć każdy kibic w Polsce.

Wyniki meczów 1/2 finału Roland Garros w grze pojedynczej kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) - Daria Kasatkina (Rosja, 20) 6:2, 6:1

Cori Gauff (USA, 18) - Martina Trevisan (Włochy) 6:3, 6:1

Finał w sobotę o godzinie 15.00:

Iga Świątek (Polska, 1) - Cori Gauff (USA, 18)

W Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze przedmeczowe studio rozpocznie się już o 14.00.