Wawrinka awanturował się o wodę. "Jest lodowata"

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed rywalizacją w turnieju Roland Garros.

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu oraz trener tenisowy Piotr Sierzputowski przed pierwszym meczem Kamila Majchrzaka.

Magda Linette wygrała drugiego seta w starciu z Ons Jabeur 7:6 (7-4) i doprowadziła do remisu w setach.

Magda Linette przełamała Ons Jabeur w szóstym gemie trzeciego seta meczu pierwszej rundy Roland Garros. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette na korcie po pokonaniu Ons Jabeur w pierwszej rundzie Roland Garros.

Zobacz rozmowę Pawła Kuwika z Magdą Linette. Polka awansowała do drugiej rundy Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Fręch przed pierwszym meczem w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed pierwszym meczem w Roland Garros 2022.

Do małego zamieszania na trybunach doszło podczas końcówki meczu Maria Sakkari – Clara Burel w pierwszej rundzie Roland Garros. Ochroniarze musieli usiąść obok jednego z kibiców.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu Alex Corretja oraz Tim Henmann w studiu Eurosport Cube przed pierwszym meczem Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedzieli w studiu Eurosportu Marta Domachowska oraz Maciej Synówka o grze Magdy Linette w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedzieli Paweł Kuwik oraz Piotr Sierzputowski przed meczem Igi Świątek z Łesią Curenko w 1. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygraniu z Łesią Curenko w 1. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 2. rundy Roland Garros.

Zobacz, co Marta Domachowska i Maciej Synówka powiedzieli o zwycięskim meczu Igi Świątek w 1. rundzie Roland Garros.

Kamil Majchrzak przełamał Brandona Nakashimę w piątym gemie pierwszego seta meczu 1. rundy Roland Garros. Później Polak doprowadził do remisu 3:3 w tym secie.

Zobacz, co powiedziała Diane Parry po awansie do 2. rundy Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Kamil Syprzak w rozmowie z Pawłem Kuwikiem podczas Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak po porażce w 1. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Fręch w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po przegranym meczu z Andżeliką Kerber.

W Paryżu Wawrinka wygrał w 2015 roku. 37-letni obecnie zawodnik liczył na sukces także w bieżącej edycji imprezy. Tak się jednak nie stanie, bo przegrał w pierwszej rundzie imprezy z młodszym o 14 lat Moutetem 6:2, 3:6, 6:7(2), 3:6.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świetne zagranie Mouteta w meczu z Wawrinką w 1. rundzie Roland Garros

Wawrinka z pretensjami

Roland Garros 2022. Plan transmisji 3. dnia turnieju Roland Garros... czytaj dalej » Kibice zgromadzeni na korcie Souzanne-Lenglen wtorkowe spotkanie mogą zapamiętać jeszcze z jednego powodu. Otóż w połowie trzeciego seta Wawrinka ruszył z pretensjami do sędziego.

W zaskakującym i nieco komicznym przemówieniu tenisista wyraził swoje niezadowolenie z powodu… zbyt zimnej wody do picia, jaką dostał.

- Czy to jest normalne podczas Wielkiego Szlema? - zdecydowanym głosem zapytał Szwajcar. - Czy sądzisz, że to normalne? Zadzwoń po kogoś. Były już trzy zmiany, prosiłem o trochę wody, która jest cholernie lodowata. A to nie jest dobre. Nie możecie dostarczyć normalnej wody na French Open? - dopytywał wyraźnie poirytowany Szwajcar.

W momencie scysji z sędzią Wawrinka przegrywał w trzecim secie 2:5. Najwyraźniej jednak pobudził się do działania, bo zdołał doprowadzić do tie-breaka. Przegrał go jednak, podobnie jak czwartą partię, i może już nie przejmować się zimną wodą w Paryżu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Spór Wawrinki z arbitrem o wodę serwowaną zawodnikom

Wyniki poniedziałkowych meczów 1. rundy mężczyzn:





Brandon Nakashima (USA) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:4, 2:6, 4:6, 7:6 (7-3), 6:2

Rafael Nadal (Hiszpania, 5) - Jordan Thompson (Australia) 6:2, 6:2, 6:2

Cameron Norrie (Wielka Brytania, 10) - Manuel Guinard (Francja) 7:5, 6:2, 6:0

Taylor Fritz (USA, 13) - Santiago Rodriguez Taverna (Argentyna) 7:6 (7-2), 3:6, 6:3, 4:6,

6:4

Filip Krajinovic (Serbia) - Reilly Opelka (USA, 17) 7:6 (7-5), 6:2, 6:3

Marin Cilic (Chorwacja, 20) - Attila Balazs (Węgry) 6:0, 6:1, 6:2

Nikoloz Basilaszwili (Gruzja, 22) - Maxime Cressy (USA) 3:6, 2:6, 7:6 (10-8), 6:4, 6:4

Miomir Kecmanovic (Serbia, 28) - Tomas Martin Etcheverry (Argentyna) 6:3, 7:5, 6:3

Daniel Evans (Wielka Brytania, 29) - Francisco Cerundolo (Argentyna) 7:6 (7-3), 6:4, 6:4

Borna Gojo (Chorwacja) - Alessandro Giannessi (Włochy) 6:4, 6:7 (3-7), 6:7 (4-7), 7:6

(7-4), 6:4

Sebastian Baez (Argentyna) - Dusan Lajovic (Serbia) 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Corentin Moutet (Francja) - Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 2:6, 6:3, 7:6 (7-2), 6:3

Mackenzie McDonald (USA) - Franco Agamenone (Włochy) 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (7-3)

Pedro Cachin (Argentyna) - Norbert Gombos (Słowacja) 6:1, 3:6, 6:2, 6:3

Mikael Ymer (Szwecja) - James Duckworth (Australia) 6:2, 6:4, 6:2

Marton Fucsovics (Węgry) - Geoffrey Blancaneaux (Francja) 6:2, 6:4, 6:4