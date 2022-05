Atak paniki na korcie. "To nie są mocarze, roboty, cyborgi, a po prostu ludzie"

Roland Garros 2022 na żywo. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Halep, była liderka światowego rankingu, zakończyła zmagania w Paryżu na drugiej rundzie. Więcej niż o samej porażce z 19-letnią Chinką Qinwen Zheng, mówi się po meczu o jej problemach w trakcie czwartkowego pojedynku.

Oglądasz Wideo: Eurosport Halep potrzebowała zrobić przerwę po zagraniu rywalki w Roland Garros

W pewnym momencie, gdy gra nie układała się po jej myśli, zrezygnowana przykucnęła za polem gry i z wyraźnym trudem starała się złapać oddech. Dopiero po kilkunastu sekundach Rumunce udało się zebrać siły i stanąć na nogi. - Cóż, to było niespodziewane, miałam po prostu atak paniki. Nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić - wyjaśniła później 30-latka na pomeczowej konferencji prasowej.

Oglądasz Wideo: Eurosport Simona Halep o ataku paniki w trakcie meczu na Roland Garros

- To zawsze ogromny stres dla każdego, kto wykonuje swoją pracę. Pamiętajmy, że to są zawodowi tenisiści, to nie są mocarze, to nie są roboty, to nie są cyborgi, to są po prostu ludzie. I tak jak każdemu innemu chodzącemu po ulicy, tylko po prostu lepiej wykonującym daną czynność - w tym przypadku jest to gra w tenisa - może się przydarzyć każdemu - oceniła sytuację na antenie TVN24 Sakowicz-Kostecka.

- Przyznam, że w moim życiu też miałam takie doświadczenie dwukrotnie, raz podczas treningu, więc wiem, co to może oznaczać, jak trudno jest się pozbierać, jak trudno wytłumaczyć sobie moment, dlaczego tak się stało. Simonie Halep przydarzyło się to na oczach milionach widzów. Na szczęście świadomość co do zdrowia psychicznego i kwestii mentalnych jest coraz większa - dodała była tenisistka.

- Dzięki temu, że Simona przyznała się szczerze na konferencji prasowej, że był to atak paniki, spotkała się z naprawdę dużym zrozumieniem. Oczywiście, są pewne wyjątki, które potępiły to zdarzenie - u nas niestety w środowisku dziennikarskim tak się wydarzyło. Po raz kolejny widzimy, że kwestia zdrowia mentalnego jest równie ważna jak ważna kwestia przygotowania taktycznego, technicznego i fizycznego, jeśli chodzi o sport, nie mówię tu tylko o tenisie - podkreśliła komentatorka tenisa.



Hej, @przeglad, naprawdę? Czyjeś wyznanie o ataku paniki nazywacie dziecinnym? Ktoś Wam już powiedział, ze w ten sposób szkodzicie osobom zmagającym się z trudnościami psychicznymi?

(Tak, one się mogą zdarzyć niespodziewanie również znanym tenisistkom).

Jestem rozczarowana. pic.twitter.com/gWUkj9KG9z — Justyna Suchecka (@jsuchecka) May 27, 2022

Psycholog Igi Świątek: warto o tym pamiętać zamiast wydawać osąd

Do sprawy odniosła się pracująca z Igą Świątek psycholog Daria Abramowicz. "Lęk jest ludzki, a zaburzenia psychiczne mogą dotknąć każdego, niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego, wieku czy wykonywanego zawodu. Jeśli ktoś doświadcza ataku paniki to znaczy to, że istnieje jakiś powód. Warto o tym wszystkim pamiętać zamiast wydawać osąd" - napisała na Twitterze. "Mam nadzieję, że wyciągniemy z tej sytuacji kolejne wnioski", dodała odnośnie negatywnego odbioru ataku paniki u rumuńskiej tenisistki.



Lęk jest ludzki, a zaburzenia psychiczne mogą dotknąć każdego, niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego, wieku czy wykonywanego zawodu. Jeśli ktoś doświadcza ataku paniki to znaczy to, że istnieje jakiś powód. Warto o tym wszystkim pamiętać zamiast wydawać osąd. — Daria Abramowicz (@abramowiczd) May 27, 2022

Sakowicz-Kostecka, że to problem, który wymaga profesjonalnego leczenia. - Największe gwiazdy sportu Mikaela Shiffrin, Simon Bales czy u nas Justyna Kowalczyk otwarcie przyznawały, że walczyły z różnymi problemami mentalnymi, w tym z depresją. Więc jeśli takie osoby, które dla nas jawią się jako wybitne w swoich dyscyplinach mogą mieć problemy ze zdrowiem psychicznym to znaczy, że każdy może je mieć i każdy może i powinien poprosić o profesjonalną pomoc - podsumowała była zawodniczka.