Lewandowski znów na trybunach w Paryżu. Obok niego inne gwiazdy

Wszystkie mecze Roland Garros 2022 z odtworzenia dostępne w Eurosporcie Extra w Playerze

Lewandowski pod wrażeniem gry Świątek. "Cieszę się, że mogłem zobaczyć to na własne oczy" Wspaniałe... czytaj dalej » Lewandowski wykorzystał dwa dni wolnego i przyleciał na weekend do Paryża. Do treningów z reprezentacją Polski wraca w poniedziałek.

W sobotę oklaskiwał Igę Świątek, która w wielkim finale pokonała Coco Gauff, sięgając po drugi wielkoszlemowy tytuł.

"Fajnie było ją zobaczyć"

Po spotkaniu wyściskał serdecznie królową Paryża. Piłkarz nie ukrywa, że jest fanem tenisa i sam w wolnej chwili próbuje sił na korcie.

- To jest sport, który mógłbym trenować. Nie tylko lubię go oglądać, ale brać też czynny udział. Lekcje u Igi? To by była wielka frajda dla mnie. Fajnie było zobaczyć jej sukces na żywo – powiedział przed kamerami Eurosportu Lewandowski.

Oglądasz Wideo: Eurosport Robert Lewandowski po triumfie Igi Świątek w Roland Garros 2022

Polski napastnik został również na finał mężczyzn, w którym Rafael Nadal grał z Casperem Ruudem. Obok 33-letniego zawodnika miejsce zajął gwiazdor PSG Marco Verratti.

Oglądasz Wideo: Eurosport Robert Lewandowski na finale singlistów Roland Garros 2022

Nie tylko piłkarze

W niedzielę operator kamery wypatrzył na trybunach również inne gwiazdy. Hiszpana i Norwega oklaskiwali także czołowi aktorzy Hugh Grant oraz Michael Douglas.

Oglądasz Wideo: Eurosport Gwiazdy na finale singlistów Roland Garros 2022

Grant nie po raz pierwszy gości na kortach Rolanda Garrosa. W czasach przed pandemią był kilka razy widziany na korcie centralnym.

Tegoroczny finał był jednostronnym widowiskiem. Nadal wygrał 6:3, 6:3, 6:0, sięgając po 14. zwycięstwo w Paryżu, a 22. w Wielkim Szlemie.