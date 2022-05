Ból mu niestraszny. Rafael Nadal gotowy na walkę o 14. tytuł w Paryżu

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Trudna sytuacja Nadala. "Bez środków przeciwzapalnych jestem kulawy" Rafael Nadal... czytaj dalej » Kibice Nadala entuzjastycznie przyjęli informację o intensywnych przygotowaniach "króla mączki" do walki o kolejny tytuł w Paryżu. Po najlepszym w karierze 35-letniego tenisisty początku sezonu, zwieńczonym zwycięstwem w Australian Open, Hiszpan ponownie zaczął się skarżyć na problemy z bolącą stopą.

Niepokój fanów tenisa na Półwyspie Iberyjskim wzbudziła szczególnie sytuacja z ubiegłotygodniowego turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Nadal odpadł z niego w 1/8 finału, przegrywając w trzech setach z Kanadajczykiem Denisem Shapovalovem, mimo prowadzenia po pierwszej partii meczu.

Optymizmem nie napawały też słowa tenisisty na pomeczowej konferencji, gdzie przyznał, że "gra przede wszystkim po to, aby być szczęśliwym, a ból mu to odbiera". Doskwierająca mu kontuzja stopy nie jest zresztą jedynym problemem 13-krotnego triumfatora French Open. Zmaga się on również z powracającym bólem żeber, który w poprzednim sezonie wyłączył go z rywalizacji na wiele miesięcy.

Mimo bólu będzie walczył o kolejny tytuł

Teraz jednak Nadal zapowiada, że już w środę zamierza udać się do Paryża z rodzinnego Manacor, gdzie spędził ostatnie dni na przygotowaniach.



Hiszpan jest rekordzistą francuskiego turnieju, który wygrywał dotąd 13 razy. Po zwycięstwie w Australian Open prowadzi też samotnie w klasyfikacji wszech czasów w liczbie zwycięstw w wielkoszlemowych turniejach. Ma ich na koncie 21. Szwajcar Roger Federer i Serb Novak Djoković, wskazywany jako jeden z głównych faworytów tegorocznego French Open, mają w dorobku po 20 triumfów.

Rywalizacja w turnieju głównym na kortach im. Rolanda Garrosa rozpocznie się 22 maja. Finał turnieju mężczyzn planowany jest na 5 czerwca.

