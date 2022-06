"Byłem w pokoju medycznym, widziałem, jak płacze". Nadal nie potrafił cieszyć się z awansu

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Pawelski awansował do ćwierćfinału juniorskiego Roland Garros

Pawelski awansował do ćwierćfinału juniorskiego Roland Garros

Pawelski i Nad awansowali do ćwierćfinału debla w juniorskim...

Pawelski i Nad awansowali do ćwierćfinału debla w juniorskim...

Marin Cilić przełamała Andrieja Rublowa w siódmym gemie trzeciego seta. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Andriej Rublow pokazał się z dobrej strony, kiedy to w 3. gemie 5. seta przyznał rację Marinowi Ciliciowi i przekazał sędzinie, że należy powtórzyć punkt, kiedy ta upierała się, że piłka po zagraniu Chorwata była autowa. Zobacz tę sytuację. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Cilić awansował do półfinału Roland Garos

Cilić awansował do półfinału Roland Garos

Zobacz, co powiedział Marin Cilić po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Cilić po awansie do półfinału Roland Garros

Cilić po awansie do półfinału Roland Garros

Ruud awansował do półfinału Roland Garros

Ruud awansował do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud po awansie do półfinału Roland Garros

Ruud po awansie do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału...

Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland...

Holger Rune krzyczał na swoją matkę podczas trzeciego seta starcia z Casprem Ruudem w ćwierćfinale Roland Garros. Duńczyk wymagał, by opuściła trybuny. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli o zachowaniu Holgera Rune podczas ćwierćfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Joran Vliegen oraz Ulrikke Eikeri po przegranej w finale gry mieszanej w Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Ena Shibahara oraz Wesley Koolhof po wygraniu finału gry mieszanej w Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pawelski awansował do półfinału turnieju juniorskiego w...

Pawelski awansował do półfinału turnieju juniorskiego w Roland...

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed rozpoczęciem rywalizacji Igi Świątek z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyjście Igi Świątek na kort do meczu w półfinale Roland Garros

Wyjście Igi Świątek na kort do meczu w półfinale Roland Garros

Zobacz zagranie Darii Kasatkiny, które doprowadziły ją do wygrania 3. gema w starciu z Igą Świątek w Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek awansowała do finału Roland Garros 2022

Świątek awansowała do finału Roland Garros 2022

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygranym meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podpis Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros

Podpis Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do finału Roland Garros

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do finału Roland Garros

Pawelski i Nad awansowali do półfinału gry podwójnej...

Pawelski i Nad awansowali do półfinału gry podwójnej juniorów...

Zobacz, co powiedziała Daria Kasatkina po porażce z Igą Świątek w półfinale Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Gauff awansowała do finału Roland Garros

Gauff awansowała do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Cori Gauff po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Gauff po awansie do finału Roland Garros

Gauff po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co Cori Gauff napisała na kamerze po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ważny przekaz Gauff po awansie do finału Roland Garros

Ważny przekaz Gauff po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po awansie Polki do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa Wilandera ze Świątek po awansie Polki do finału...

Rozmowa Wilandera ze Świątek po awansie Polki do finału Roland...

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander, Tim Henman oraz Chris Evert o grze Igi Świątek po jej awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału...

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału Roland...

Gauff i Pegula awansowały do finału gry podwójnej kobiet w...

Gauff i Pegula awansowały do finału gry podwójnej kobiet w...

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po wygranym meczu z Alexandrem Zverevem w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Roland Garros 2022 do 5 czerwca na żywo w Eurosporcie. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Starcie piątego z trzecim zawodnikiem rankingu ATP było hitem 13. dnia wielkoszlemowego turnieju. Mecz trwający przeszło trzy godziny został jednak przerwany po tym, jak Zverev przy stanie 6:7 (8-10), 6:6 doznał skręcenia kostki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zverev nie był w stanie kontynuować meczu po kontuzji kostki w półfinale Roland Garros

Rafael Nadal: to był niezwykle trudny mecz

Zwycięstwo w tych okolicznościach nie mogło cieszyć jego rywala. Nadal podkreślił, że gdyby nie pechowa sytuacja, spotkanie mogłoby potrwać wiele godzin. Dwa półfinały, dwie porażki. Martyn Pawelski nie zagra o tytuł Roland Garros 2022 Martyn Pawelski... czytaj dalej »

- Ciężka sprawa. Jestem bardzo smutny. Zverev grał wspaniały turniej, jest świetnym kolegą również poza kortem. Wiem, jak mocno walczy, aby wygrać swój pierwszy szlem w karierze - powiedział.

- To był niezwykle trudny mecz. Graliśmy ponad trzy godziny, a nie skończyliśmy nawet drugiego seta. Wygrać z nim to jedno z największych wyzwań w tourze - dodał 21-krotny triumfator imprez wielkoszlemowych.

- Kolejny finał w Paryżu to dla mnie spełnienie marzeń, ale jednocześnie jestem zły, że to się skończyło tak, a nie inaczej. Byłem ze Zverevem w pokoju medycznym, widziałem, jak płacze. Życzę mu wszystkiego najlepszego i szybkiego powrotu do zdrowia - zakończył Hiszpan.

Oglądasz Wideo: Eurosport Nadal po kontuzji Zvereva w półfinale Roland Garros

W finale Nadal zagra ze zwycięzcą meczu pomiędzy Norwegiem Casperem Ruudem a Chorwatem Marinem Ciliciem. Transmisja ze spotkania na antenie Eurosportu 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.