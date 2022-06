Wyłącza ból i wygrywa. Lekarz o cudach Nadala

Podczas spotkania Marina Cilica z Casperem Ruudem doszło do nietypowej sytuacji. Aktywistka wbiegła na kort i zmusiła organizatorów do przerwania meczu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Geniusz z Majorki właściwie każdym swoim działaniem i zagraniem zaprzecza logice. W niedzielę triumfował 14. raz na kortach Rolanda Garrosa i już 22. raz w wielkoszlemowy turnieju. Dokonał tego w wieku 36 lat, mając za sobą bogatą historię kontuzji, zwłaszcza przewlekle chorej stopy.

A mimo to wciąż wygrywa i chce więcej. Nadal we wtorek przeszedł radioterapię uszkodzonych nerwów w stopie, a jego sztab oraz sam tenisista mają nadzieję na występ w rozpoczynającym się 27 czerwca Wimbledonie.

Jeśli wierzyć lekarzom mistrza, w jego przypadku wszystko jest możliwe. Posiada on bowiem absolutnie unikatową wolę walki, przede wszystkim z bólem.

- Wydaje mi się to spektakularne. Dla każdego normalnego człowieka byłoby to cudem, ale on jest w stanie to zrobić, bo to naprawdę wyjątkowy człowiek - zachwycał się podopiecznym Ruiz-Cotorro cytowany przez brytyjski Eurosport.

Fachowiec analizował, jak w ogóle dochodzi do tego, że Nadal jest w stanie przezwyciężać cierpienie i rywalizować ze światową czołówką.

- Nie chodzi już o to, że znieczulają ci stopę, żeby cię nie bolała i żebyś nagle mógł zagrać, ale o to, że przyjmujesz wyzwanie, a następnie izolujesz się od tego wszystkiego, co czujesz. Dzięki temu później masz możliwość rozegrania kilku meczów na swoich warunkach, także z rywalami na bardzo wysokim poziomie - zdradził.

W sprawie kolejnego Wielkiego Szlema w obozie Nadala bez zmian. Tak jak przyznawał sam zainteresowany podczas odbierania trofeum jeszcze na korcie Philippe'a Chatriera, jeśli tylko będzie w stanie sprostać wyzwaniu zdrowotnie, to zobaczymy go w Londynie.

- Nasz cel na teraz to ograniczenie bólu Rafy i umożliwienie mu występu w Wimbledonie - zapowiedział Ruiz-Cotorro.