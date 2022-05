Świątek w Paryżu może złamać kolejną granicę

Iga Świątek to rakieta numer 1

Do rozpoczęcia turnieju w Paryżu polska tenisistka wygrała na korcie dokładnie 8 929 786 dolarów. Dzięki zwycięstwu w poniedziałek z Łesią Curenko 6:2, 6:0 zapewniła sobie wypłatę w wysokości 90 tysięcy, bo tyle przewidziano za awans do 2. rundy. To jednak dopiero początek.

Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie Roland Garros 2022 Alison Riske... czytaj dalej » Triumfatorka imprezy na kortach im. Rolanda Garrosa otrzyma 2,33 mln, a pokonana w finale 1,16 mln dolarów.

Miejsce Świątek w rankingu wszech czasów

W rankingu wszech czasów płac tenisistek Świątek zajmuje 64. miejsce. Dzięki ostatniemu zwycięstwu w Rzymie 20-latka z Raszyna wyprzedziła słynną Amerykankę Chris Evert, która 18-krotnie triumfowała w turniejach wielkoszlemowych, oraz Argentynkę Gabrielę Sabatini.

W zestawieniu tym króluje zdobywczyni 23 tytułów indywidualnych w Wielkim Szlemie Serena Williams. Amerykanka zarobiła 94 518 971 dolarów. Druga jest jej siostra Venus, której łączna suma premii wyniosła 42 280 540.

Świątek wciąż sporo jeszcze brakuje do najlepiej zarabiającej polskiej tenisistki w historii - Agnieszki Radwańskiej. Zawodniczka, która zakończyła karierę pod koniec 2018 roku, z kwotą 27 683 807 dolarów plasuje się w historycznym rankingu na wysokim dziewiątym miejscu. Dla porównania inna polska tenisistka Magda Linette zarobiła 3 741 680 dolarów, co daje jej 169. lokatę.

Świątek otwiera listę płac

W tym sezonie Świątek, która wygrała pięć turniejów z rzędu, odniosła 29 kolejne zwycięstwa, a ostatniej porażki doznała w połowie lutego, podniosła z kortu 4 070 233 dolarów i jest zdecydowaną liderką tegorocznej listy płac. Za nią sklasyfikowane są Australijka Ashleigh Barty - 2 289 320, która zanim ogłosiła zakończenie kariery, zwyciężyła w wielkoszlemowym Australian Open, oraz pokonana przez Linette w 1. rundzie w Paryżu Tunezyjka Ons Jabeur - 1 868 217.

W zmaganiach na kortach im. Rolanda Garrosa Świątek jest według bukmacherów główną kandydatką do końcowego sukcesu. To byłby jej drugi triumf w tej imprezie, poprzednio zwyciężyła w 2020 roku. Polka w poniedziałek pokonała Ukrainkę Łesię Curenko 6:2, 6:0 i o awans do 3. rundy powalczy z Amerykanką Alison Riske.

Ponad dwa miliony za zwycięstwo

W puli nagród tegorocznego Rolanda Garros jest 46 milionów dolarów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią w Paryżu po 2,3 mln. Pula nieznacznie wzrosła w stosunku do edycji w 2019 roku - ostatniej przed pandemią COVID-19. W dwóch kolejnych środki na nagrody były wyraźnie mniejsze.

Trzy lata temu zwycięzcy w singlu otrzymali po 2,4 mln. Teraz triumf nie jest wart tak dużo, bo organizatorzy zdecydowali się podnieść premie zawodników najszybciej odpadających. W 2019 roku przegrany w pierwszej rundzie singla otrzymywał 49 tys., a teraz dostanie 65 tys. Ma to pomóc tenisistom, którzy najmocniej ucierpieli w okresie pandemii.

Nagrody finansowe dla uczestników Roland Garros 2022 w grze pojedynczej (kwoty w dolarach):

1. runda - 65 tys.

2. runda - 90 tys.

3. runda - 131 tys.

1/8 finału - 229 tys.

ćwierćfinał - 396 tys.

półfinał - 625 tys.

finał - 1,1 mln

zwycięstwo - 2,3 mln