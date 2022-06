Djoković nie wytrzymał, ucierpiała siatka. Wymowna reakcja kibiców

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Nadal i korty imienia Rolanda Garrosa to małżeństwo idealne. 35-latek z Majorki triumfował w Paryżu już 13-krotnie, ale we wtorek - w zgodnej opinii tenisowych ekspertów i bukmacherów - to nie on był faworytem. Ten wieczór miał należeć do serbskiego lidera rankingu ATP, ale po raz kolejny okazało się, że legenda Nadala wciąż jest żywa.

Niesamowity bój w Paryżu. Nadal po ponad czterech godzinach pokonał Djokovicia To było kapitalne... czytaj dalej » Hiszpan wygrał w czterech setach (6:2, 4:6, 6:2, 7:6) po epickim, trwającym niemal 4,5 godziny boju i w półfinale zmierzy się z Niemcem Alexandrem Zverevem. Mecz odbędzie się w piątek, dokładnie w dzień jego 36. urodzin.

Wściekłość Djokovicia, ostra reakcja kibiców

Mimo rewelacyjnej postawy Nadala w spotkaniu z Djokoviciem, mecz wcale nie musiał skończyć się jego zwycięstwem. Serb prowadził w czwartym secie już 5:2, ale nie zdołał obronić przewagi.

Właśnie w tej partii, na samym jej początku, Nole dał ponieść się emocjom. W drugim gemie, przy serwisie Nadala, miał na rakiecie stosunkowo łatwego woleja, ale trafił tylko w taśmę. Mistrz jego pokroju nie mógł pogodzić się z tak prostym błędem i wściekły cisnął potężnie rakietą w siatkę. Fani zgromadzeni na trybunach obiektu imienia Philippe'a Chatriera, w większości sympatyzujący z Nadalem, ani myśleli zaakceptować tego wybryku i rozległo się głośne buczenie.

Złość gwiazdora zdawał się rozumieć John McEnroe, który komentował mecz w brytyjskim Eurosporcie. Legendarny amerykański tenisista nie zgadzał się z tak ostrą reakcją fanów.