Pewny Djoković, Zverev i Alcaraz nad przepaścią. Grali faworyci Roland Garros

Lider światowego rankingu tenisistów w pierwszej rundzie stracił zaledwie cztery gemy w meczu z Japończykiem Yoshihito Nishioką, natomiast w środę musiał się tylko trochę pomęczyć ze Słowakiem Alexem Molcanem.

Skrót meczu Djoković – Molcan w 2. rundzie Roland Garros

Problemy Zvereva

Roland Garros 2022. Plan transmisji 5. dnia turnieju W czwartek w... czytaj dalej » Djoković dwa pierwsze sety wygrał bez problemów, natomiast o jego zwycięstwie w trzecim decydował tie-break. Mający nadzieję na 21. wielkoszlemowy tytuł Serb pokonał sklasyfikowanego na 38. miejscu w światowym rankingu rywala 6:2, 6:3, 7:6 (7-4) i w kolejnej rundzie zmierzy się ze Słoweńcem Aljazem Bedene.



Dużo większe kłopoty miał w środę trzeci w rankingu ATP Zverev. Niemiec, który przed rokiem dotarł w Paryżu do półfinału, przegrał dwa pierwsze sety z 36. w rankingu Argentyńczykiem Sebastianem Baezem. Skoncentrował się jednak i kolejne dwa pewnie rozstrzygnął na swoją korzyść.

W decydującej partii regularnie grający Baez był bliski odniesienia zwycięstwa. Prowadził już 4:2, później miał piłkę meczową, ale Zverev wybrnął z opresji. Niemiec wygrał trzy kolejne gemy i po trwającym ponad trzy i pół godziny meczu zwyciężył 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5.



Następnym rywalem mistrza olimpijskiego z Tokio, który jednak jeszcze nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlemowego, będzie Brendon Nakashima. Amerykanin w pierwszej rundzie po pięciosetowym meczu wyeliminował Kamila Majchrzaka.

Skrót meczu Zverev – Baez w 2. rundzie Roland Garros

Piłka meczowa ze spotkania Zverev - Baez w 2. rundzie Roland Garros 2022

Długi mecz Alcaraza

Trzynasty kort przyniósł pecha. Zmarnowana szansa Linette Krótka, zbyt... czytaj dalej » Rozstawiony z numerem szóstym hiszpański tenisista Carlos Alcaraz po trwającym ponad cztery i pół godziny meczu pokonał o 15 lat starszego rodaka Alberta Ramosa-Vinolasa 6:1, 6:7 (7-9), 5:7, 7:6 (7-2), 6:4.

Alcaraz, który 5 maja skończył 19 lat, w tym sezonie wygrał już cztery turnieje (Rio de Janeiro, Miami, Barcelona, Madryt) i jest jednym z głównych kandydatów do końcowego triumfu w Paryżu. W środę jednak długo męczył się z 44. w światowym rankingu Ramosem-Vinolasem, a w czwartym secie musiał obronić piłkę meczową.



To mu się udało, chwilę później doprowadził do wyrównania i wydawało się, że młodszy z Hiszpanów przejmie już inicjatywę. Tymczasem to rywal wygrał pierwsze trzy gemy w piątym secie, a później pozbierał się jeszcze po tym, jak Alcaraz rozstrzygnął na swoją korzyść cztery kolejne gemy.



Decydujący okazał się dziewiąty. Serwujący Ramos-Vinolas przegrał go, popełniając prosty błąd przy woleju spod siatki, gdy Alcaraz był już po drugiej stronie kortu i nie miał szans dobiec do piłki. Starszy z tenisistów rzucił wówczas ze złości rakietą w siatkę. Przy stanie 5:4 faworyt wygrał cztery kolejne wymiany, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.

Alcaraz pokonał Ramosa-Vinolasa w 2. rundzie Roland Garros
Nieprawdopodobne zagranie Alcaraza w 5. secie starcia z Ramosem-Vinolasem