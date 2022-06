Genialny atak Świątek wśród najlepszych akcji Roland Garros

Powrót Chinki do gry.

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander oraz Alize Lim przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Jessica Pegula przegrała pierwszego gema, ale już w kolejnym przełamała Igę Świątek. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros.

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland Garros.

Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału...

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed rozpoczęciem rywalizacji Igi Świątek z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Wyjście Igi Świątek na kort do meczu w półfinale Roland Garros

Zobacz zagranie Darii Kasatkiny, które doprowadziły ją do wygrania 3. gema w starciu z Igą Świątek w Roland Garros.

Świątek awansowała do finału Roland Garros 2022

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygranym meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Zobacz, co napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros.

Podpis Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Daria Kasatkina po porażce z Igą Świątek w półfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po awansie Polki do finału Roland Garros.

Rozmowa Wilandera ze Świątek po awansie Polki do finału...

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander, Tim Henman oraz Chris Evert o grze Igi Świątek po jej awansie do finału Roland Garros.

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału...

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli w studio przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Lech Sidor o forhendzie Świątek i jej grze w poprzednich meczach przeciwko Cori Gauff.

Poznaj, jakie mają zwyczaje Iga Świątek i Cori Gauff oraz, jak przebiegają ich sezony do tej pory.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Iga Świątek i Coco Gauff wyszły na kort do finałowego meczu w Roland Garros.

Iga Świątek już w pierwszym gemie finału Roland Garros przełamała Cori Gauff. Zobacz, jak do tego doszło.

Podczas finałowego meczu Igi Świątek z Coco Gauff doszło do niewielkiego zamieszanie w trakcie przerwy między gemami.

Zobacz, co napisała Iga Świątek po triumfie w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po przegranym meczu z Igą Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w meczu z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po wygraniu Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po zwycięstwie w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedział Maciej Synówka po wygranym meczu Igi Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Tomasz Świątek po zwycięstwie Igi Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Robert Lewandowski o triumfie Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedzieli Chris Evert, Mats Wilander, Tim Henman oraz Alex Corretja o wygranej Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Legenda staje po stronie Świątek i domaga się reakcji od władz Roland Garros Billie Jean King,... czytaj dalej » Świątek po raz drugi w karierze opuściła Paryż z końcowym zwycięstwem. W całym turnieju prezentowała ofensywną grę i odważne ataki. Świetnie radziła sobie w dłuższych wymianach, tradycyjnie już imponując doskonałym przygotowaniem fizycznym.

Doceniona akcja z Gauff zawiera wszystkie te elementy. Gra kątowa, uderzenia do środka i po linii, intensywne bieganie z jednej strony kortu na drugą, a na deser kapitalny atak Świątek z forhendu, po którym piłka trafiła w sam narożnik. Gauff tylko spuściła głowę, a Polka mogła wznieść do góry zaciśniętą pięść. Była to ważna piłka, po której raszynianka objęła prowadzenie w pierwszym secie finału 5:1.

Spektakularna akcja z udziałem Fręch

Jeszcze większy ciężar gatunkowy miała najlepsza wymiana zestawienia, z meczu Fręch – Kerber. Niżej notowana łodzianka prowadziła w tamtym momencie w trzecim secie 3:1. Gdyby przy stanie 40/40 zapunktowała przy serwisie Niemki polskiego pochodzenia, byłaby jeszcze bliżej sensacyjnego zwycięstwa w pierwszej rundzie.

Niestety, w trwającej 11 uderzeń wymianie górą była faworytka. Zepchnięta w jej początkowej fazie do defensywy, Fręch zdołała dzięki znakomitej pracy nóg przejąć inicjatywę. W korzystnej sytuacji nie zapunktowała jednak pod siatką, a po chwili rywalka popisała się znakomitym minięciem z forhendu. Finałową partię Polka przegrała 5:7.

Oglądasz Wideo: Eurosport Najlepsze zagrania z turnieju singlistek w Roland Garros 2022

Drugie miejsce przypadło Hiszpance Pauli Badosie, która zaprezentowała kapitalnego defensywnego loba z bekhendu. Choć mecz trzeciej rundy z Weroniką Kudiermietową rozpoczęła dobrze, ostatecznie gładko przegrała w dwóch setach.

Poza podium zestawienia znalazły się akcje Martiny Trevisan (z meczu czwartej rundy z Alaksandrą Sasnowicz) oraz Karoliny Muchovej (ze spotkania z Amandą Anisimovą w rundzie trzeciej).