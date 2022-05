Ekspert Eurosportu nie może doczekać się hitu. "To będzie emocjonalna bitwa"

Aleksandra Mirosław pokonała Emmę Hunt w wielkim finale wspinaczki na szybkość w Pucharze Świata w Salt Lake City. Puchar Świata we wspinaczce na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Marek Furjan o dążeniu Igi Świątek do tenisowej perfekcji. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal o grze Igi Świątek. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział reporter Eurosportu Paweł Kuwik przed meczem Igi Świątek w trzeciej rundzie Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rosolska i Routliffe awansowały do 3. rundy debla w Roland...

Rosolska i Routliffe awansowały do 3. rundy debla w Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Alicja Rosolska w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 2. rundzie debla w Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

W piątym gemie drugiego seta Iga Świątek po raz kolejny przełamała Dankę Kovinić. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Świątek awansowała do 4. rundy Roland Garros

Świątek awansowała do 4. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Zobacz śmieszny fragment z rozmowy Igi Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

„Real Madryt czy Liverpool?” – takie słowa napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do 4. rundy Roland Garros. Polka wybierze się na sobotni finał Ligi Mistrzów. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rublow awansował do 4. rundy Roland Garros

Rublow awansował do 4. rundy Roland Garros

Miedwiediew awansował do 4. rundy Roland Garros

Miedwiediew awansował do 4. rundy Roland Garros

Krecz Cornet, Qinwen Zheng awansowała do 4. rundy Roland Garros

Krecz Cornet, Qinwen Zheng awansowała do 4. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedzieli Alicja Rosolska oraz Łukosz Kubot po porażce w drugiej rundzie gry mieszanej w Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hurkacz awansował do 4. rundy Roland Garros

Hurkacz awansował do 4. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie na korcie po wygranym meczu z Davidem Goffinem. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po wygranym meczu w Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Syprzak w rozmowie z Pawłem Kuwikiem podczas Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud awansował do 4. rundy Roland Garros. Zobacz skrót tego meczu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Mats Wilander o pozycji Igi Świątek w Roland Garros po odpadnięciu pozostałych rywalek z Top 10 rankingu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Alex Corretja o pozycji Igi Świątek w Roland Garros po odpadnięciu pozostałych rywalek z pierwszej dziesiątki rankingu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Trevisan awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Trevisan awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Leylah Fernandez awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Leylah Fernandez awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Djoković awansował do ćwierćfinału Roland Garros

Djoković awansował do ćwierćfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Novak Djoković w rozmowie na korcie po wygranym meczu 4. rundy Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Novak Djoković po awansie do ćwierćfinału Roland Garros

Novak Djoković po awansie do ćwierćfinału Roland Garros

Gauff awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Gauff awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Zverev awansował do ćwierćfinału Roland Garros

Zverev awansował do ćwierćfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Alexander Zverev po zwycięstwie w 4. rundzie Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po wygranym meczu z Felixem Auger-Aliassime w Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Stephens awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Stephens awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Rafael Nadal awansował do ćwierfinału po pięciosetowym boju.

Hiszpan po trzech setach przechodzi do ćwierćfinału turnieju.

Nadal awansował do ćwierćfinału Roland Garros

Nadal awansował do ćwierćfinału Roland Garros

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

W niedzielę zarówno Djoković, jak i Nadal awansowali do najlepszej ósemki imprezy rozgrywanej w Paryżu. Pierwszy z nich pokonał Argentyńczyka Diego Schwartzmana 6:1, 6:3, 6:3, a drugi, po fantastycznym boju, okazał się lepszy od Kanadyjczyka Feliksa Auger-Aliassime'a, wygrywając 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Auger-Aliassime - Nadal w 4. rundzie Rolanda Garrosa

Mats Wilander o meczu Novak Djoković - Rafael Nadal

Alcaraz zachwycił lobem. "To jedno z najtrudniejszych zagrań w tenisie" Carlos Alcaraz... czytaj dalej » Los sprawił, że w ćwierćfinale dojdzie do 59. bezpośredniego starcia dwóch utytułowanych zawodników. Obaj dodatkowo walczą o kolejny tytuł wielkoszlemowy w karierze. Dla Serba wygrana w Paryżu byłaby 21., a dla Hiszpana 22. zwycięstwem w imprezie tej rangi.

- Jestem niewiarygodnie podekscytowany tym meczem. Pamiętam, że w zeszłym roku, kiedy grali przeciwko sobie półfinał, nazwałem ich spotkanie być może najważniejszym w historii tenisa. Teraz, kiedy Djoković może zrównać się z Nadalem, a Nadal może odskoczyć w klasyfikacji wszech czasów, mogę to powtórzyć ponownie - powiedział Wilander, były tenisista, a obecnie ekspert Eurosportu.

- Musimy docenić ten moment, ponieważ nie wiadomo, czy to nie jeden z ich ostatnich bezpośrednich meczów. Szczególnie mam tu na myśli turnieje wielkoszlemowe, takie jak ten w Paryżu. To będzie niesamowita okazja, by ponownie zobaczyć tych wspaniałych graczy w akcji - dodał.

- Novak wygląda na niewiarygodnie silnego. Świetnie porusza się na korcie, jest agresywny oraz znakomicie wykorzystuje energię od widzów znajdujących się na trybunach. Rafa jest z kolei niezwykle zmotywowany, a dodatkowo jest królem Paryża. Myślę, że to będzie emocjonalna bitwa. Mam nadzieję, że otrzymam wejściówkę na ten wyjątkowy spektakl - zakończył Wilander.

Organizatorzy turnieju nie podali jeszcze dokładnej daty meczu Djokovicia i Naddala. Odbędzie się on we wtorek lub w środę.