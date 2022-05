Eksperci komplementują Świątek. "To dla niej zupełnie nowa sytuacja"

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu oraz trener tenisowy Piotr Sierzputowski przed pierwszym meczem Kamila Majchrzaka.

Magda Linette wygrała drugiego seta w starciu z Ons Jabeur 7:6 (7-4) i doprowadziła do remisu w setach.

Magda Linette przełamała Ons Jabeur w szóstym gemie trzeciego seta meczu pierwszej rundy Roland Garros. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette na korcie po pokonaniu Ons Jabeur w pierwszej rundzie Roland Garros.

Zobacz rozmowę Pawła Kuwika z Magdą Linette. Polka awansowała do drugiej rundy Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Fręch przed pierwszym meczem w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed pierwszym meczem w Roland Garros 2022.

Do małego zamieszania na trybunach doszło podczas końcówki meczu Maria Sakkari – Clara Burel w pierwszej rundzie Roland Garros. Ochroniarze musieli usiąść obok jednego z kibiców.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu Alex Corretja oraz Tim Henmann w studiu Eurosport Cube przed pierwszym meczem Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedzieli w studiu Eurosportu Marta Domachowska oraz Maciej Synówka o grze Magdy Linette w Roland Garros 2022. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Paweł Kuwik oraz Piotr Sierzputowski przed meczem Igi Świątek z Łesią Curenko w 1. rundzie Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygraniu z Łesią Curenko w 1. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 2. rundy Roland Garros.

Zobacz, co Marta Domachowska i Maciej Synówka powiedzieli o zwycięskim meczu Igi Świątek w 1. rundzie Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Kamil Majchrzak przełamał Brandona Nakashimę w piątym gemie pierwszego seta meczu 1. rundy Roland Garros. Później Polak doprowadził do remisu 3:3 w tym secie.

Zobacz, co powiedziała Diane Parry po awansie do 2. rundy Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Kamil Syprzak w rozmowie z Pawłem Kuwikiem podczas Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak po porażce w 1. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Fręch w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po przegranym meczu z Andżeliką Kerber.

W swoim pierwszym tegorocznym meczu w Paryżu Iga Świątek wygrała z Ukrainką Łesią Curenko 6:2, 6:0. Spotkanie trwało zaledwie 56 minut, a Polka pewnie zameldowała się w drugiej rundzie.

"Świątek może wywierać presję"

Wygraną Świątek na antenie Eurosportu skomentowali eksperci, którzy docenili klasę polskiej tenisistki.

Świątek wygrała szybko i w końcu może nadrobić zaległości. "To będzie ekscytujące" Iga Świątek jest... czytaj dalej »

- Iga gra na tyle szybko, że nawet kiedy zaczyna wymiany po crossie, zawsze potrafi wypracować sobie przewagę na korcie - podsumowała Domachowska.

- Świątek wcześnie zaczęła współpracować z Darią Abramowicz. To długi proces, ale Iga już doskonale wie, co ma robić na korcie. Mimo młodego wieku jest bardzo dojrzałą zawodniczką - zaznaczyła była 37. rakieta światowego rankingu.

- Ważna jest różnorodność. Jak nauczysz się grać na pierwszym biegu, to potem możesz dołożyć drugi, trzeci czy czwarty. Wtedy, w zależności od zapotrzebowania, można dostosować prędkość piłek oraz całą taktykę pod daną przeciwniczkę. Właśnie tak, jak robi to Świątek - dodał Synówka.

- Iga sama mówi o tym, że "jedynka" przy jej nazwisku to tylko cyfra. Ona odrzuca to na bok, ale za tym idą plusy oraz minusy, chociaż stara się skupiać na tych pierwszych. Świątek, będąc na szczycie listy, może wywierać presję na swoich rywalkach. To dla niej zupełnie nowa sytuacja - podsumował były trener Urszuli Radwańskiej i Coco Vandeweghe.

Oglądasz Wideo: Eurosport Marta Domachowska i Maciej Synówka o grze Świątek w 1. rundzie Roland Garros

W drugiej rundzie Rolanda Garrosa Świątek zmierzy się ze z Alison Riske (43. WTA). W swoim pierwszym meczu Amerykanka pokonała Ukrainkę Dajanę Jastremską (82. WTA) 6:3, 6:3.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1. rundy kobiet:



Iga Świątek (Polska, 1) - Łesia Curenko (Ukraina) 6:2, 6:0

Angelique Kerber (Niemcy, 21) - Magdalena Fręch (Polska) 2:6, 6:3, 7:5

Diane Parry (Francja) - Barbora Krejcikova (Czechy, 2) 1:6, 6:2, 6:3

Ajla Tomljanovic (Australia) - Anett Kontaveit (Estonia, 5) 7:6 (7-5), 7:5

Emma Raducanu (Wielka Brytania, 12) - Linda Noskova (Czechy) 6:7 (4-7), 7:5, 6:1

Wiktoria Azarenka (Białoruś, 15) - Ana Bogdan (Rumunia) 6:7 (7-9), 7:6 (7-1), 6:2

Danka Kovinic (Czarnogóra) - Ludmiła Samsonowa (Rosja, 25) 2:6, 6:2, 6:1

Amanda Anisimova (USA, 27) - Naomi Osaka (Japonia) 7:5, 6:4

Weronika Kudermietowa (Rosja, 29) - Zhu Lin (Chiny) 6:4, 3:6, 6:3

Petra Kvitova (Czechy, 32) - Anna Bondar (Węgry) 7:6 (7-0), 6:1

Zheng Qinwen (Chiny) - Maryna Zanevska (Belgia) 6:3, 6:1

Martina Trevisan (Włochy) - Harriet Dart (Wielka Brytania) 6:0, 6:2

Bianca Andreescu (Kanada) - Ysaline Bonaventure (Belgia) 3:6, 7:5, 6:0

Andrea Petkovic (Niemcy) - Oceane Dodin (Francja) 6:4, 6:2

Daria Saville (Australia) - Valentini Grammatikopoulou (Grecja) 6:1, 6:2

Alison Riske (USA) - Dajana Jastremska (Ukraina) 6:3, 6:3

Elsa Jacquemot (Francja) - Heather Watson (Wielka Brytania) 6:3, 6:3

Leolia Jeanjean (Francja) - Nuria Parrizas Diaz (Hiszpania) 6:4, 6:3

Anna Karolina Schmiedlova (Słowacja) - Kristina Kucova (Słowacja) 4:6, 7:6 (7-1), 6:2