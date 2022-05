Fatalny trzeci set. Kubot wyeliminowany z turnieju debla

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu. Każdy mecz turnieju Rolanda Garrosa na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tak Rosjanin awansował do kolejnej rundy turnieju.

Zobacz, co powiedział Maciej Ryszczuk w rozmowie z Pawłem Kuwikiem. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud o swoich wspomnieniach związanych z Jo-Wilfriedem Tsongą. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Akcja kończąca spotkanie z udziałem Hugo Nysa i Jana Zielińskiego. Monakijsko-polska para awansowała do kolejnej fazy turnieju gry podwójnej.

Akcja która dała polskiemu tenisiście awans do 2. rundy RG 2022.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po wygranym meczu z Gulio Zeppierim. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sabalenka awansowała do 2. rundy Roland Garros

Badosa awansowała do 2. rundy Roland Garros

Rosolska i Routliffe awansowały do 2. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Alicja Rosolska po awansie do drugiej rundy gry podwójnej Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rosolska po awansie do 2. rundy Roland Garros

Akcja, która dała polsko-francuskiej parze awans do 2. fazy turnieju gry podwójnej.

Zobacz, co powiedział Łukasz Kubot po awansie do drugiej rundy gry podwójnej Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubot po awansie do 2. rundy Roland Garros

Tak rozstawiony z dziewiątką Kanadyjczyk awansował do 3. rundy RG 2022.

Akcja po której rozstawiony z dziesiątką Brytyjczyk awansował do 3. rundy singla RG 2022.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak po porażce w pierwszej rundzie gry podwójnej w Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jakub Rogalski o przygotowaniu fizycznym Hurkacza do Roland...

Djoković awansował do 3. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Katarzyna Kawa po porażce w pierwszej rundzie Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pewne zwycięstwo Hiszpana w trzech setach i awans do 3. rundy.

Badosa awansowała do 3. rundy Roland Garros

Podczas meczu Begu z Aleksandrową, doszło do incydentu, w którym rakieta rumuńskiej tenisistki uderzyła w trybunę z kibicami. Zobacz, jak do tego doszło. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud awansował do 3. rundy Roland Garros

Podczas meczu Begu z Aleksandrową, doszło do incydentu, w którym rakieta rumuńskiej tenisistki uderzyła w trybunę z kibicami. Begu po wygranym meczu podeszła do chłopca, którego najprawdopodobniej uderzyła. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Begu po wygranym meczu podeszła do dziecka, które wcześniej...

Miedwiediew awansował do 3. rundy Roland Garros

Czwartkowe spotkanie od początku nie układało się po myśli Kubota i Rogera-Vasselina. Po trzech gemach brazylijsko-hiszpańska para prowadziła już 3:0 z przewagą dwóch przełamań. Polsko-francuski duet odrobił straty jedynie połowicznie, a pierwszy set zakończył się wynikiem 6:4 dla Matosa i Vegi Hernandeza.

W drugiej partii sytuacja się odwróciła. Tym razem o jedno przełamanie więcej zanotował bardziej doświadczony debel, doprowadzając do wygranej 6:4 i wyrównania w całym meczu.

Kubot i Roger-Vasselin wygrali 2. seta w 2. rundzie gry podwójnej w Roland Garros

W trzecim secie Matos oraz Bega Hernandez byli już jednak nie do zatrzymania. Po 28 minutach walki triumfowali 6:0 i to oni mogli cieszyć się z awansu do 1/8 finału.

Kubot i Roger-Vasselin odpadli w 2. rundzie gry podwójnej w Roland Garros

Łukasz Kubot zagra dwa mecze jednego dnia

Leżał zakrwawiony, znalazł go trener. Tenisista zemdlał po wielkiej wygranej w Paryżu Pierwszy w... czytaj dalej » Kilka godzin po przegranym spotkaniu deblowym Polak wyjdzie na kort raz jeszcze. 40-latek wystąpi w mikście w parze z Rosolską, a rywalami Biało-Czerwonych będą Francuzi Oceane Dodin i Enzo Couacaud.

Tego samego dnia w Paryżu zaprezentują się jeszcze Jan Zieliński i Hugo Nys z Monako, a po drugiej stronie siatki staną Francuz Benoit Paire i Hiszpan Albert Ramos-Vinolas.

W pierwszej rundzie gry podwójnej wystąpią natomiast rozstawione z numerem 15. Magda Linette i Amerykanka Bernarda Pera. Ubiegłoroczne półfinalistki zmierzą się z Ukrainką Martą Kostiuk i Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse.

Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej mężczyzn:

Rafael Matos, David Vega Hernandez (Brazylia, Hiszpania) - Łukasz Kubot, Edouard Roger-Vasselin (Polska, Francja) 6:4, 4:6, 6:0