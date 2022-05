Nieudany rewanż. Kamil Majchrzak szybko odpadł z Roland Garros

Zobacz, co powiedział Mats Wilander o turnieju singlistek i Idze Świątek, faworytce do wygrania Roland Garros. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W światowym rankingu Polak jest 81., a Amerykanin 74. Na początku maja Majchrzak nie sprostał mu w ostatniej rundzie kwalifikacji turnieju w Rzymie. Okazja do rewanżu nadarzyła się szybko.

Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie Roland Garros 2022 Alison Riske... czytaj dalej » - Na plus działa dla mnie zmiana nawierzchni, piłek i otoczenia. We Włoszech było dużo wolniej, we Francji jest szybciej. W Paryżu również piłka powinna wyżej skakać, czego on nie lubi, bo jest wychowany na kortach twardych. Poprzedni mecz był wyrównany. Przegrałem co prawda w dwóch setach, ale miałem swoje szanse. Niestety ich nie wykorzystałem. Przez te dwa tygodnie niewiele w jego grze się zmieniło. Niczym nowym mnie nie zaskoczy - opowiadał Majchrzak w rozmowie z TVN24.

Kamil Majchrzak wściekły na siebie w pierwszym secie

Poniedziałkowy mecz na korcie numer dziewięć na dobre się nie rozpoczął, a został przerwany przy prowadzeniu Polaka 1:0 w pierwszym secie. Powodem był deszcz, który skomplikował przebieg wszystkich spotkań oprócz tych, które są rozgrywane pod dachem na korcie centralnym.

Opady w końcu ustały, Majchrzak i Nakashima wrócili do gry po prawie dwóch godzinach.

W piątym gemie doszło do... czwartego przełamania, drugiego po stronie Majchrzaka. Było 3:2 dla Amerykanina.

Następnie trwała walka gem za gem. Wydawało się, że Polak kontroluje swoją grę, ale - przy stanie 4:5 - rywal znów przełamał jego podanie. Nakashima wykorzystał pierwszą piłkę setową po tym, jak Majchrzak posłał piłkę w siatkę. Polak był wściekły na siebie. Długo jeszcze rozpamiętywał swój błąd, który kosztował go przegraną partię po 44 minutach rywalizacji.

Kamil Majchrzak nie odwrócił losów decydującej partii

Jednak od początku drugiego seta wziął się ostro do pracy. Efekty były piorunujące. Szybko zrobiło się 4:0. Polak potwierdził dominację, wygrywając ostatecznie 6:2.

Kolejna partia była bardziej wyrównana, ale ponownie okazała się zwycięska dla Polaka. Decydującym momentem było przełamanie przy wyniku 3:3. Majchrzak wyszedł na prowadzenie, którego już nie oddał. Wygrał 6:4.

W czwartym secie Majchrzak przeżywał spore problemy. Przegrywał 0:3, ale w dobrym stylu wrócił do gry, wyrównując wynik. Potem na 6:6, choć wtedy już obaj tenisiści z żelazną konsekwencją utrzymywali swoje podania.

Do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim więcej zimnej krwi zachował Nakashima, który zwyciężył 7-3.

W decydującej partii Amerykanin szybko przejął inicjatywę, już w pierwszym gemie przełamując serwis Polaka. Następnie znów na 4:1. Majchrzak nie był w stanie odwrócić losów spotkania. Przegrał 2:6.

Mecz trwał trzy godziny i 35 minut.

W drugiej rundzie przeciwnikiem Nakashimy będzie Holender Tallon Griekspoor, który wyeliminował rozstawionego z "25" Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę 2:6, 6:0, 6:4, 6:3.

Dla Majchrzaka najlepszym rezultatem w paryskiej imprezie pozostaje druga runda osiągnięta w ubiegłym roku.

Wynik meczu pierwszej rundy turnieju singla Roland Garros 2022:

Kamil Majchrzak (Polska) - Brandon Nakashima (USA) 4:6, 6:2, 6:4, 6:7 (3-7), 2:6