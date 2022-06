Ukraińcy reagują na słowa Igi Świątek

Roland Garros 2022 do 5 czerwca na żywo w Eurosporcie. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Świątek znów w wyśmienitym stylu triumfowała na paryskiej mączce, tym razem w finale pokonując Coco Gauff 6:1, 6:3. Już po pojedynku pokazała, że wielkim jest nie tylko sportowcem, ale też człowiekiem.

- Bądźcie dzielni, wojna wciąż trwa. Cały czas wierzę, że sytuacja w końcu się poprawi. (…) Wydaje mi się, że jeśli coś jest dla nas ważne, to powinniśmy o tym mówić. Jesteśmy osobami publicznymi i możemy coś zmienić. Po tym, co osiągnęłam, mam obowiązek moralny, żeby mówić głośno o pewnych sprawach. Staram się jednak zachować równowagę - Polka tematem Ukrainy zajęła się kolejno jeszcze na korcie i już podczas konferencji prasowej.

I oczywiście spotkało się to z ciepłym przyjęciem tamtejszej społeczności, jak tlenu potrzebującej wsparcia, także emocjonalnego, od tak wybitnych postaci.

"Jesteśmy z Ciebie tak dumni!" - napisał krótko na Twitterze ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, nawiązując nie tylko do wypowiedzi Świątek, ale też faktu, że przez cały turniej grała z kotylionem w ukraińskie barwy przyczepionym do czapki.



Dziękują za wsparcie

"Zwyciężczyni Rolanda Garrosa Iga Świątek wyraziła poparcie dla Ukrainy podczas odbierania jej trofeum. Publiczność powitała ją owacją. Dziękujemy za wsparcie!" - to z kolei tweet polityka Antona Heraszczenki, doradcy tamtejszego ministerstwa spraw wewnętrznych.



Winner of Roman Garros tournament, @iga_swiatek, voiced support for Ukraine while receiving her trophy.



The audience greeted her with an ovation.



Koledzy po fachu doceniają klasę. Nie tylko sportową

Na poruszający apel zareagowały także inne osoby, które - niczym Iga - rolę ambasadorów swojego kraju pełnią poprzez osiągnięcia sportowe.

"Gratulacje, Iga. Dziękuję Ci" - napisał w mediach społecznościowych Oleksandr Dołgopołow, ukraiński kolega po fachu naszej zawodniczki.

Grafikę z cytatem Polki, przygotowaną przez jeden z serwisów tenisowych, podał dalej Serhij Stachowski, inny z tamtejszych tenisistów, który tuż po rosyjskiej agresji zdecydował się w czynny sposób, na froncie, bronić swojej ojczyzny.



"Człowiek" - w prosty, acz bardzo wymowny sposób do przemówienia odniósł się zaś Rusłan Malinowski, piłkarz Atalanty i reprezentant kraju biorącego właśnie udział w barażach eliminacji mistrzostw świata.