Iga Świątek kontra Jessica Pegula - kim jest rywalka Polki w 1/4 finału Roland Garros 2022?

Pegula po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie na korcie po wygranym meczu z Davidem Goffinem.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po wygranym meczu w Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Kamil Syprzak w rozmowie z Pawłem Kuwikiem podczas Roland Garros.

Casper Ruud awansował do 4. rundy Roland Garros. Zobacz skrót tego meczu.

Zobacz, co powiedział Mats Wilander o pozycji Igi Świątek w Roland Garros po odpadnięciu pozostałych rywalek z Top 10 rankingu.

Zobacz, co powiedział Alex Corretja o pozycji Igi Świątek w Roland Garros po odpadnięciu pozostałych rywalek z pierwszej dziesiątki rankingu.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković w rozmowie na korcie po wygranym meczu 4. rundy Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Alexander Zverev po zwycięstwie w 4. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po wygranym meczu z Felixem Auger-Aliassime w Roland Garros.

Rafael Nadal awansował do ćwierfinału po pięciosetowym boju.

Hiszpan po trzech setach przechodzi do ćwierćfinału turnieju.

Awans do ćwierćfinału zawodniczki rosyjskiej po dwóch setach.

Rosjanka dołączyła do grona ćwierćfinalistek.

Awans Rosjanki do fazy ćwierćfinałowej turnieju.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po wygranym meczu z Hubertem Hurkaczem w 4. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedzieli Piotr Sierzputowski i Paweł Kuwik po przegranym meczu Huberta Hurkacza w 4. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po przegranym meczu z Casperem Ruudem.

Awans Rosjanki do 1/4 finału damskiego singla RG 2022.

Powrót Chinki do gry.

Jannik Sinner poddał mecz z powodu problemów zdrowotnych w 4. rundzie Roland Garros. Tym samym do ćwierćfinału awansował Andriej Rublow.

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Liderka światowego rankingu w poniedziałek awansowała do najlepszej ósemki paryskiego turnieju, pokonując Chinkę Zheng Qinwen 6:7 (5), 6:0, 6:2.

Z kolei 28-letnia zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych tego samego dnia wygrała w 4. rundzie z Rumunką Iriną Begu 4:6, 6:2, 6:3. Iga Świątek w ćwierćfinale Roland Garros. Strata seta podziałała jak płachta na byka Iga Świątek po... czytaj dalej »

Iga Świątek - Jessica Pegula: historia spotkań

Amerykanka jest najwyżej rozstawioną tenisistką pozostającą jeszcze w turnieju, nie licząc pierwszej rakiety świata z Raszyna. Uczestniczki imprezy rozstawione z numerami 2-10 pożegnały się już ze stolicą Francji, a kolejna w tym zestawieniu jest właśnie Pegula - 11. zawodniczka w rankingu WTA. W tej edycji po raz pierwszy w karierze udało się jej dotrzeć do 1/4 finału Rolanda Garrosa.

Świątek pierwszy raz zmierzyła się z tą rywalką w 2019 roku jeszcze jako 18-latka. Wówczas w Waszyngtonie lepsza okazała się reprezentantka Stanów Zjednoczonych, która zwyciężyła 5:7, 6:4, 6:1. Polka dostała szansę rewanżu dopiero dwa miesiące temu w Miami. Panie spotkały się w półfinale turnieju i tym razem to raszynianka triumfowała 6:2, 7:5. Trzeba jednak podkreślić, że oba te pojedynki rozgrywane były na kortach twardych. Na mączce Świątek jest niepokonana w tym roku.

Iga Świątek - Jessica Pegula: porównanie osiągnięć

Pegula ma na swoim koncie jeden singlowy tytuł w zawodach WTA. Wywalczyła go we wspomnianym turnieju w Waszyngtonie, pokonując po drodze Świątek. W trwającym sezonie radzi sobie jednak bardzo dobrze. Oprócz najlepszego w karierze wyniku w Roland Garros i półfinału w Miami, dotarła m.in. do ćwierćfinału Australian Open (przegrała z Ashleigh Barty) i finału w Madrycie (przegrała z Ons Jabeur).

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Jessica Pegula - Irina-Camelia Begu w 4. rundzie Roland Garros

Świątek w tym roku zdobyła już pięć tytułów, triumfując w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie. Ma również w dorobku triumf w Roland Garros zdobyty w 2020 roku.