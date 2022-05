Zwycięska seria Świątek trwa. "Ma swoje plusy i minusy"

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 2. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Lepszego początku wielkoszlemowej imprezy Świątek nie mogła sobie wymarzyć. W całym meczu 20-latka oddała Ukraince tylko dwa gemy. Zwyciężyła po 54 minutach.

Iga Świątek już błyszczy w Paryżu. Ekspresowy awans do drugiej rundy Rolanda Garrosa Iga Świątek... czytaj dalej » Raszynianka może się pochwalić serią 29 wygranych meczów, która jest czwartą najdłuższą w kobiecym tenisie od 2000 roku.

Dłużej bez porażki pozostawały tylko: Venus Williams - 35, jej siostra Serena - 34 oraz Belgijka Justine Henin - 32. Iga jeszcze w trakcie paryskiej imprezy może wyrównać rekord starszej z sióstr Williams.

Świątek: one wiedzą, że jestem w formie

Na pytanie reportera Eurosportu, czy ta seria jej pomaga, mobilizuje czy przeszkadza, odpowiedziała: - Jest to kompletnie obojętne. Ma swoje plusy i minusy, bo z jednej strony jest trochę więcej presji, ale dobrze sobie z nią radzę i staram się korzystać z pozytywów tej sytuacji, że mogę wywierać presję na moich przeciwniczkach. One wiedzą też, że jestem w formie. To dla mnie najważniejsze, bo to ma przełożenie na kort - stwierdziła.

Z obecną formą jest zdecydowaną faworytką nadchodzących zmagań w Paryżu, ma najwyższe notowania u bukmacherów. W 2020 roku wygrała French Open, a w ubiegłym dotarła do ćwierćfinału. W obecnym sezonie wygrała już pięć turniejów - w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie.

Jej kolejną rywalką w Paryżu będzie Amerykanka Alison Riske, albo Ukrainka Dajana Jastremska.