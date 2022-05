Iga Świątek jest nie do zatrzymania. To już 100 dni bez porażki

Roland Garros 2022 na żywo. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Tenisistka z Raszyna 31 maja skończy zaledwie 21 lat, a już wyrobiła sobie taką pozycję, że jej rywalki wpadają w euforię, gdy uda im się urwać choćby gema w meczu z Polką. Mogliśmy to zobaczyć w pojedynku 2. rundy z Alison Riske. Amerykanka po przegraniu dziewięciu kolejnych gemów ze Świątek wreszcie przerwała jej serię, świętując jakby co najmniej wygrała seta. Publiczność również doceniła jej osiągnięcie i nagrodziła ją głośną owacją.

Oglądasz Wideo: Eurosport Owacje dla Riske po pierwszym wygranym gemie w meczu z Świątek

Dołączyła do legend

Takie sytuacje tylko podkreślają absolutną dominację reprezentantki Polski w kobiecym tenisie. Ostatnią zawodniczką, która znalazła sposób na pokonanie raszynianki była Jelena Ostapenko. Tenisistka z Łotwy 16 lutego wyeliminowała Świątek z turnieju w Dubaju po trzysetowym boju. Od tamtego czasu zdecydowana większość przeciwniczek była już tylko tłem dla rewelacyjnej 20-latki.

W trakcie 100 dni od tamtej porażki Polka wygrała aż 30 kolejnych spotkań, co przełożyło się na pięć zdobytych tytułów: w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie. Tylko trzy kobiety mogą pochwalić się dłuższą serią zwycięstw od 2000 roku: Venus Williams (35), Serena Williams (34) oraz Świątek i Hurkacz w akcji. Plan transmisji siódmego dnia Roland Garros 2022 Iga Świątek i... czytaj dalej » Justine Henin (32).

Niesamowite statystyki

W 30 wspomnianych meczach Świątek przegrała łącznie zaledwie 5 z 65 rozegranych setów. Jej współczynnik wygranych wynosi więc aż 92,3 proc. W pewnym momencie Polka miała 28 zwycięskich partii z rzędu. W 14 setach pokonywała rywalki do zera.

Imponująco przedstawia się również statystyka przełamań. Nasza reprezentantka wykorzystała łącznie 167 z 291 break pointów, podczas gdy sama straciła podanie tylko 53 razy.

W sobotę Świątek stanie przed kolejną szansą na wyśrubowanie swoich niesamowitych osiągnięć. W 3. rundzie turnieju Rolanda Garrosa zmierzy się z Danką Kovinić z Czarnogóry, która tak wysoko w Paryżu wcześniej nigdy nie doszła.

Panie wyjdą na kort Philippe'a Chatriera punktualnie o godzinie 12. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze. Relacja tekstowa w eurosport.pl.