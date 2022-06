Potężna premia dla Świątek za finał. Może być jeszcze bardziej okazała

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału Roland...

Video: Eurosport Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału...Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander, Tim Henman oraz Chris Evert o grze Igi Świątek po jej awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze. zobacz więcej wideo »