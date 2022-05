Spotkanie mistrzów. Świątek i Nadal wpadli na siebie w Paryżu

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Losowanie drabinki Roland Garros 2022. Z kim zagra Iga Świątek? Roland Garros... czytaj dalej » Paryska impreza zacznie się w niedzielę i potrwa do 5 czerwca. U pań tytułu bronić będzie Czeszka Barbora Krejcikova, a u panów Serb Novak Djoković.

W nadchodzącej edycji wśród tenisistek główną faworytką jest Świątek, zwyciężczyni pięciu ostatnich turniejów WTA i liderka światowego rankingu. Z tego powodu Polka po raz pierwszy w karierze będzie najwyżej rozstawiona w imprezie wielkoszlemowej.

Iga Świątek i Rafael Nadal przywitali się na korcie

Świątek, triumfatorka Rolanda Garrosa z roku 2020, przygotowuje się do występu na paryskiej mączce. Po środowym treningu spotkała się na korcie centralnym imienia Philippe'a Chatriera z Nadalem. Hiszpan jest legendą turnieju French Open. Wygrał go rekordowe 13 razy, stąd przydomek "Król Paryża".

Nadal, który zmierzał na swój trening, przywitał się ze Świątek, szeroko się do niej uśmiechając. Krótkie nagranie opublikowali w mediach społecznościowych organizatorzy RG.



Świątek z Nadalem lubią się, czego nie ukrywają i zdarzało im się już kilka razy spotykać podczas zajęć. Ostatnio w Rzymie.

- Robi niesamowite rzeczy. Wygrywa wszystko, co się da. Z tego, co pamiętam, to zwyciężyła w czterech turniejach z rzędu. Cieszę się z powodu jej sukcesów. Iga jest spontaniczna i naturalna. Dobrze, że w tourze są takie dziewczyny jak ona - mówił hiszpański tenisista w stolicy Włoch na jednej z konferencji prasowych. Było to jeszcze przed wspominanym piątym tytule z rzędu Świątek.

Źródło: Getty Images Rafael Nadal podczas treningu Igi Świątek w Rzymie

