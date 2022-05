Ekspert pod wrażeniem Świątek. "Ma ogromną moc, trudno wywrzeć na nią presję"

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Paryska impreza zacznie się w niedzielę i potrwa do 5 czerwca. U pań tytułu bronić będzie Czeszka Barbora Krejcikova, a u panów Serb Novak Djoković.

W nadchodzącej edycji wśród tenisistek główną faworytką jest Świątek, zwyciężczyni pięciu ostatnich turniejów WTA i liderka światowego rankingu. Z tego powodu Polka po raz pierwszy w karierze będzie najwyżej rozstawiona w imprezie wielkoszlemowej.

Roland Garros 2022. Tim Henman o grze Igi Świątek

Według Henmana nie ma w tej chwili zawodniczki, która byłaby w stanie zatrzymać Świątek.

- Byłem w Miami, a ostatnio w Rzymie, oglądając prawie wszystkie jej mecze. Uwielbiam sposób, w jaki gra. W tenisie zawsze mówimy o trzech aspektach: technicznym, fizycznym i psychicznym. Iga wykorzystuje każdy w maksymalnym stopniu. Jej strategia jest prosta. Ma ogromną moc, jeśli chodzi o uderzenia - zarówno z forhendu, jak i bekhendu - powiedział ekspert Eurosportu.

- Do tego dobrze porusza się na korcie, dlatego trudno wywrzeć na nią presję, jeśli zagra się skrót albo w linię po obu stronach. To Iga dyktuje swoje warunki i kontroluje mecz - dodał były czwarty tenisista światowego rankingu.

Henman uważa, że Świątek zrobiła postęp w przygotowaniu fizycznym. - Myślę, że jest szybsza. Kiedy jest zmuszona, lepiej gra w obronie. Jest również bardzo skoncentrowana. Nie waha się w trakcie meczów, ma konkretny plan na niego. Nie znam jej teamu, ale wygląda na to, że ma z nim dobrą więź. A kiedy wygrywasz pięć turniejów z rzędu, kolejnych 28 spotkań, to wiesz, że wszystko działa bardzo dobrze - podsumował.

Świątek, triumfatorka Rolanda Garrosa z 2020 roku, w pierwszej rundzie zmierzy się z Łesią Curenko. Ukraińska tenisistka w piątek przebrnęła ostatni etap kwalifikacji. Więcej o drabince Polki w paryskiej imprezie TUTAJ.

