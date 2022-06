Iga Świątek - Cori Gauff w finale Roland Garros 2022. Kim jest rywalka Polki?

Cori Gauff awansowała do finału Rolanda Garrosa 2022

Nadal doprowadził do tie breaka w 4. secie ćwierćfinału...

Nadal doprowadził do tie breaka w 4. secie ćwierćfinału Roland...

Rafael Nadal awansuje do półfinału tegorocznej edycji RG.

Rozmowa z Rafaelem Nadalem po awansie do półfinału Rolanda...

Rozmowa z Rafaelem Nadalem po awansie do półfinału Rolanda...

Kasatkina awansowała do półfinału Roland Garros

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Pawelski awansował do ćwierćfinału juniorskiego Roland Garros

Pawelski i Nad awansowali do ćwierćfinału debla w juniorskim...

Marin Cilić przełamała Andrieja Rublowa w siódmym gemie trzeciego seta. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Andriej Rublow pokazał się z dobrej strony, kiedy to w 3. gemie 5. seta przyznał rację Marinowi Ciliciowi i przekazał sędzinie, że należy powtórzyć punkt, kiedy ta upierała się, że piłka po zagraniu Chorwata była autowa. Zobacz tę sytuację. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Cilić awansował do półfinału Roland Garos

Zobacz, co powiedział Marin Cilić po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Cilić po awansie do półfinału Roland Garros

Ruud awansował do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud po awansie do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland...

Holger Rune krzyczał na swoją matkę podczas trzeciego seta starcia z Casprem Ruudem w ćwierćfinale Roland Garros. Duńczyk wymagał, by opuściła trybuny. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli o zachowaniu Holgera Rune podczas ćwierćfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Joran Vliegen oraz Ulrikke Eikeri po przegranej w finale gry mieszanej w Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Ena Shibahara oraz Wesley Koolhof po wygraniu finału gry mieszanej w Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pawelski awansował do półfinału turnieju juniorskiego w Roland...

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed rozpoczęciem rywalizacji Igi Świątek z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyjście Igi Świątek na kort do meczu w półfinale Roland Garros

Zobacz zagranie Darii Kasatkiny, które doprowadziły ją do wygrania 3. gema w starciu z Igą Świątek w Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek awansowała do finału Roland Garros 2022

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygranym meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podpis Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do finału Roland Garros

Pawelski i Nad awansowali do półfinału gry podwójnej juniorów...

Zobacz, co powiedziała Daria Kasatkina po porażce z Igą Świątek w półfinale Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po awansie Polki do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa Wilandera ze Świątek po awansie Polki do finału Roland...

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander, Tim Henman oraz Chris Evert o grze Igi Świątek po jej awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału Roland...

Zobacz, co Cori Gauff napisała na kamerze po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ważny przekaz Gauff po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Cori Gauff po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Gauff po awansie do finału Roland Garros

Gauff awansowała do finału Roland Garros

W czwartkowe popołudnie jako pierwsza w finale paryskiej imprezy zameldowała się Świątek, która w półfinale ograła Rosjankę Darię Kasatkinę 6:2, 6:1. Polka będzie miała szansę powtórzyć wyczyn z roku 2020, kiedy triumfowała w całym turnieju.

Tego samego dnia, w drugim spotkaniu 1/2 finału, Gauff pokonała Włoszkę Martinę Trevisan 6:3, 6:1. - Jestem w szoku. Nie mam słów, żeby opisać, co teraz czuję. Dziękuję wszystkim za doping - mówiła na gorąco amerykańska tenisistka, dla której to pierwszy w karierze awans do wielkoszlemowego finału. W Paryżu jest rozstawiona z numerem 18.

Iga Świątek - Cori Gauff. Kim jest rywalka Polki?

Świątek wyrównała osiągnięcie legendy. Teraz czas na rekord Iga Świątek... czytaj dalej » Gauff ma dopiero 18 lat, w światowym rankingu sklasyfikowana jest obecnie na 23. miejscu (21-letnia Świątek prowadzi w zestawieniu).

Amerykanka ma w dorobku dwa wygrane turnieje rangi WTA - w Linzu (2019, kort twardy) oraz w Parmie (2021, kort ziemny).

Iga Świątek - Cori Gauff. Historia spotkań

Świątek i Gauff spotkały się do tej pory dwukrotnie. Oba mecze wygrała Polka. Najpierw pokonała Amerykankę w zeszłorocznym półfinale turnieju w Rzymie (rozgrywany na mączce). Z kolei w tym sezonie, w marcu, okazała się lepsza w czwartej rundzie imprezy w Miami (na kortach twardych).

Gauff jest znana także z działalności pozasportowej. Mimo wciąż młodego wieku wielokrotnie wypowiadała się na ważne tematy społeczne. Aktywnie brała udział między innymi w protestach odbywających się pod hasłami ruchu Black Lives Matter.

Po czwartkowym meczu odniosła się do ostatnich wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, gdy dochodziło tam do tragicznych w skutkach strzelanin. Tenisistka wyraziła sprzeciw wobec praktycznie nieograniczonemu dostępowi do broni w jej ojczyźnie.

Iga Świątek - Cori Gauff. Kiedy finał Rolanda Garrosa 2022?

Finał Rolanda Garrosa Świątek - Gauff zaplanowano w sobotę na godzinę 15.00. Zwyciężczyni tegorocznego turnieju w Paryżu otrzyma 2,2 mln euro.

Wyniki meczów 1/2 finału kobiet turnieju Roland Garros 2022:

Martina Trevisan (Włochy) - Cori Gauff (USA, 18) 3:6, 1:6

Iga Świątek (Polska, 1) - Daria Kasatkina (Rosja, 20) 6:2, 6:1