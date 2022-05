Poziom trudności wzrasta. Na drodze Hurkacza rywal, z którym niedawno przegrał

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu. Każdy mecz turnieju Rolanda Garrosa na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Hurkacz przed startem tegorocznej, wielkoszlemowej imprezy w Paryżu mógł mieć sporo obaw. Ten turniej zwyczajnie mu nie leżał, bo w czterech dotychczasowych występach we francuskiej stolicy wygrał ledwie jeden mecz. Było to pokłosie tego, że nawierzchnia ziemna nie należy do jego ulubionych.

Grali przeciwko sobie 10 maja

Hubert Hurkacz nie dał szans rywalowi. Historyczny awans Niecałych 90... czytaj dalej » Trwający sezon jest pod tym względem przełomowy. 25-latek zameldował się w ćwierćfinałach prestiżowych turniejów w Monte Carlo i Madrycie, co było wyraźnym sygnałem, że z mączką się oswaja i gra na niej coraz lepiej.

Tuż przed startem French Open spróbował swoich sił jeszcze w Rzymie. I tam było zdecydowanie gorzej. Przegrał już w pierwszej rundzie, a jego pogromcą okazał się Goffin. Belg, 48. tenisista rankingu ATP, wygrał po bardzo zaciętym spotkaniu zakończonym dwoma tie-breakami - 7:6(8), 7:6(2).

Tamten mecz - jak dotąd ich jedyny - odbył się 10 maja, co oznacza, że Polak i Belg przystąpią do rewanżu po nieco ponad dwóch tygodniach.

Hurkacz z pewnością nie będzie stał na straconej pozycji, bo wydaje się, że jego forma poszła w górę. Już w samym Paryżu imponuje. Dwóch Włochów, najpierw Giulio Zeppierego, a w czwartek Marco Cecchinato, odprawił w świetnym stylu, nie tracąc choćby jednego seta.

Goffin w drodze do trzeciej rundy pokonał natomiast Jiriego Leheckę oraz Francesa Tiafoe. W obu spotkaniach tracił po jednym secie.

31-latek z Belgii obecnie znajduje się w piątek dziesiątce rankingu ATP, ale nie oddaje to jego potencjału. W 2017 roku był siódmą rakietą świata. Wygrał sześć turniejów ATP oraz meldował się w ćwierćfinałach trzech imprez wielkoszlemowych - Roland Garros (2016), Australian Open (2017) oraz Wimbledonu (2019).

Mecz Hubert Hurkacz - David Goffin zostanie rozegrany w sobotę.



