Czas na przełamanie w Paryżu. Potencjalna droga Hurkacza w Roland Garros 2022

Zobacz, z kim zmierzą się Novak Djoković, Rafa Nadal i Hubert Hurkacz we French Open 2022.

Hurkacz, trzynasty obecnie tenisista rankingu ATP, wciąż ma wiele do udowodnienia w Wielkim Szlemie. W ubiegłym roku dotarł aż do półfinału Wimbledonu, ale był to tylko wyjątek. Łącznie na 15 startów w najważniejszych turniejach aż siedmiokrotnie odpadał w pierwszych rundach.

Spotkanie mistrzów. Świątek i Nadal wpadli na siebie w Paryżu Iga Świątek i... czytaj dalej » Polakowi szczególnie trudno grało się właśnie w Paryżu. W debiucie w 2018 roku ograł na otwarcie Tennysa Sandgrena, ale do dziś jest to jego jedyne zwycięstwo w tej imprezie. Wtedy w drugiej rundzie pokonał go Marin Cilić, a w następnych latach odpadał już po meczach otwarcia. Kolejno z Novakiem Djokoviciem, Sandgrenem i Botikiem van de Zandschulpem.

Hubert Hurkacz w pierwszych meczach w roli faworyta

Obecnie Hurkacz jest jednak innym tenisistą niż w latach minionych. Lepszym, z ugruntowaną pozycją w szerokiej światowej czołówce. Daje to nadzieję, że tym razem w Paryżu osiągnie najlepszy w karierze wynik.

Losowanie, które odbyło się w czwartek, pozwala przeanalizować, jaka droga może czekać go w turnieju. Na razie pewnym jest, że w pierwszej rundzie zmierzy się z jednym ze zwycięzców kwalifikacji.

PEŁNE WYNIKI LOSOWANIA DRABINKI ROLAND GARROS 2022>>>

Przy analizie dalszej drogi polskiego tenisisty przyjmujemy założenie, że kolejne mecze wygrywać będą zawodnicy wyżej notowani. I tak w drugiej rundzie na Polaka czekać może Pablo Andujar (83. ATP). Jeśli tę przeszkodę uda się pokonać, to w trzeciej rundzie powinien czekać Frances Tiafoe (27. ATP). Na papierze faworytem tych meczów byłby Hurkacz.

Potencjalne schody zaczną się w 1/8 finału, gdzie na drodze Hurkacza powinien znaleźć się Casper Ruud (8. ATP). Ćwierćfinał to ewentualne starcie ze Stefanosem Tsitsipasem (5. ATP), półfinał Daniił Miedwiediew (2. ATP) i finał Djoković (1. ATP).



Potencjalna drabinka Huberta Hurkacza w #RolandGarros (wg rankingu)



1/64 finału: kwalifikant

1/32 finału: Pablo Andujar

1/16 finału: Frances Tiafoe

1/8 finału: Casper Ruud

1/4 finału: Stefanos Tsitsipas

1/2 finału: Daniil Medvedev

Finał: Novak Djoković



— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 19, 2022



