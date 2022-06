Rafael Nadal triumfatorem Roland Garros 2022

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu. Każdy mecz turnieju Rolanda Garrosa na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu. Każdy mecz turnieju Rolanda Garrosa na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Gauff i Pegula awansowały do finału gry podwójnej kobiet w...

Gauff i Pegula awansowały do finału gry podwójnej kobiet w...

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po wygranym meczu z Alexandrem Zverevem w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Podczas spotkania Marina Cilica z Casperem Ruudem doszło do nietypowej sytuacji. Aktywistka wbiegła na kort i zmusiła organizatorów do przerwania meczu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud awansował do finału Roland Garros

Ruud awansował do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po wygranym meczu z Marinem Cilicem w półfinale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Alexander Zverev doznał kontuzji kostki podczas starcia z Rafaelem Nadalem w półfinale Roland Garros. Zobacz, co powiedział o tym jego brat. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli w studio przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Lech Sidor o forhendzie Świątek i jej grze w poprzednich meczach przeciwko Cori Gauff. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Poznaj, jakie mają zwyczaje Iga Świątek i Cori Gauff oraz, jak przebiegają ich sezony do tej pory. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek i Coco Gauff wyszły na kort do finałowego meczu w Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek już w pierwszym gemie finału Roland Garros przełamała Cori Gauff. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podczas finałowego meczu Igi Świątek z Coco Gauff doszło do niewielkiego zamieszanie w trakcie przerwy między gemami. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co napisała Iga Świątek po triumfie w Roland Garros 2022. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po przegranym meczu z Igą Świątek w finale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w meczu z Coco Gauff w finale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w meczu z Coco Gauff w finale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po wygraniu Roland Garros 2022. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po zwycięstwie w Roland Garros 2022. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Synówka po wygranym meczu Igi Świątek w finale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Tomasz Świątek po zwycięstwie Igi Świątek w finale Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Robert Lewandowski o triumfie Igi Świątek w Roland Garros 2022. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziały Caroline Garcia i Kristina Mladenovic po wygraniu turnieju gry podwójnej w Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po finale Roland Garros 2022, w którym przegrała z Rafą Nadalem 3:6, 3:6, 0:6. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po wygraniu Roland Garros 2022. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Król Hiszpanii po triumfie Rafy Nadala w Roland Garros 2022. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

RAFAEL NADAL - CASPER RUUD W FINALE ROLANDA GARROSA - TRANSMISJA

W paryskim finale grali zawodnicy, których kariery w kontekście historycznym znajdują się na dwóch zupełnie odmiennych biegunach.

Norweg to jeden z przedstawicieli dobrze radzącej sobie na światowych kortach nowej fali tenisa, obecnie ósmy w rankingu ATP. Finał w Paryżu to największe jego osiągnięcie w Wielkim Szlemie. Wcześniej najlepiej w najbardziej prestiżowych turniejach poradził sobie w Australian Open 2021, gdzie dotrwał do czwartej rundy.

Nadal to z kolei jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy tenisista w historii. Przed niedzielnym finałem miał najwięcej triumfów w Wielkim Szlemie - 21, o jeden więcej od Rogera Federera oraz Novaka Djokovicia.

Teatr jednego aktora

Oglądasz Wideo: Eurosport Wyjście Ruuda i Nadala na kort przed finałem Roland Garros

Niedzielny finał zdecydowanie lepiej rozpoczął Nadal, który już od pierwszych piłek wywierał na debiutancie ogromną presję. Efekt był taki, że błyskawicznie wyszedł na prowadzenie 2:0. Co mogło nieco zaskoczyć, Ruud nieudanym początkiem wcale się nie zraził. Stratę przełamania odrobił momentalnie, wykorzystując błędy Hiszpana.

Za moment Nadal wyraźnie się poprawił. Jego mocno rotowany forhend okazał się zbyt trudny dla Norwega i faworyt znów miał przewagę brejka. Po chwili z wielką łatwością dorzucił gema przy własnym podaniu i zrobiło się już 4:1 dla Nadala.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świetne zagranie Nadala w 2. gemie 1. seta finału Roland Garros

Dla 36-latka z Majorki zamknięcie pierwszego seta było już tylko formalnością. Wygrał go 6:3 po 49 minutach.

Oglądasz Wideo: Eurosport Nadal wygrał 1. seta w finale Roland Garros 2022

Już po pierwszych piłkach drugiego seta w bardzo trudnej sytuacji postawił się Ruud. Kolejne błędy sprawiły, że w gemie otwarcia musiał bronić trzech piłek na przełamanie. Zrobił to jednak bardzo odważnie, rażąc potężnym forhendem i z opresji wyszedł obronną ręką.

W kolejnych minutach po Norwegu widać było, że zdążył się już oswoić z atmosferą towarzyszącą wielkiemu finałowi. Grał coraz pewniej i lepiej. W czwartym gemie, przy podaniu Nadala, ruszył do zdecydowanego ataku. Dwa świetne winnery dały mu okazję do przełamania Hiszpana, który zaraz popełnił podwójny błąd serwisowy. Ruud uciekł na 3:1.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ruud przełamał Nadala w 4. gemie 2. seta finału Roland Garros Oglądasz Wideo: Eurosport Fantastyczne zagranie Ruuda w 5. gemie 2. seta finału Roland Garros

Nadal nie zamierzał czekać z pościgiem. Już w następnym gemie straty odrobił, a co dla Norwega jeszcze bardziej bolesne, poszedł za ciosem. Wyrównał na 3:3, a za moment przełamał drugi raz z rzędu. Ruud w kilkanaście minut zupełnie stracił kontrolę nad setem.

Hiszpański mistrz paryskiej mączki takich okazji nie marnuje. Na zakończenie seta sięgnął po kolejnego brejka i przedłużył serię wygranych gemów do pięciu. 14. tytuł miał już na wyciągnięcie ręki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Nadal wygrał 2. seta w finale Roland Garros 2022

Nadal nie zdejmował nogi z gazu. Przed trzecim setem zszedł do szatni, przebrał się i kontynuował tenisową demolkę. Przełamał Ruuda na 2:0, zaraz poprawił serwisem na 3:0 i na obiekcie imienia Philippe'a Chatriera już nikt nie miał wątpliwości, że to on triumfuje w całym turnieju.

Zabawa Hiszpana trwała w najlepsze. Bezbłędna gra przy siatce i kolejne zabójcze bekhendy pozwoliły mu zdobyć brejka na 4:0. Pozostało tylko postawić kropkę nad i. Zrobił to w wielkim stylu, bo w finałowym secie nie oddał choćby gema. Sam wygrał ich jedenaście z rzędu od stanu 1:3 w drugim secie.

Nadal królem Paryża po raz 14. Łącznie to jego 22. tytuł wielkoszlemowy.

Wynik finału Roland Garros 2022:

Rafael Nadal - Casper Ruud 6:3, 6:3, 6:0.