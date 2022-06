Tomasz Świątek: gdyby Iga wiedziała, co się dzieje w Polsce

Zobacz, co powiedziała Cori Gauff po awansie do finału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Liderka światowego rankingu pokonała w Paryżu rozstawioną z numerem 18. amerykańską tenisistkę Cori "Coco" Gauff 6:1, 6:3. To jej drugi w karierze triumf w Roland Garros. Poprzednio była najlepsza w 2020 roku.

RELACJA Z FINAŁU: IGA ŚWIĄTEK - CORI GAUFF

Tomasz Świątek o córce

Świątek nie zapomniała o Ukrainie. Burza braw przerwała wypowiedź Polki Iga Świątek to... czytaj dalej » Dziennikarz Eurosportu złożył gratulacje na ręce Tomasza Świątka za to, że ma taką wyjątkową córkę.

- To nie tylko moja zasługa - odparł ojciec zawodniczki. - Rzesza ludzi pracuje teraz nad ukształtowaniem Igi. Ona ma swoją inteligencję, jest bardzo oczytana. Umie wyciągać wnioski z wielu sytuacji. Na pewno jej to pomaga - przyznał.

Czy Iga była dla murowaną faworytką finału dla jej taty?

- Przyznaję, że najwięcej zdenerwowania było przy meczu z Chinką, gdzie Iga czuła presję tej młodszej zawodniczki - przypomniał mecz z Zheng Qinwen. - Tam było ich pierwsze spotkanie, więc nie było możliwości wcześniejszej gry. Oczywiście w finale liczyłem, że córka sobie poradzi, natomiast nie ukrywam, że u Igi jest już dosyć duże zmęczenie. Ona to już czuła. Sama na siebie nakładała presję, która musiała być po trochu zrzucana. Gdyby wiedziała, co się dzieje w Polsce, gdzie wszystkie media nakręcały spiralę finału, to nie wiem, czy by wytrzymała - ocenił.

Iga w ostatnich miesiącach całkowicie zdominowała kobiecy tenis i stała się bardzo pewna siebie.

- Na pewno ważne jest to, że awansowała na pierwsze miejsce w rankingu. Faktycznie, to widać od 4 kwietnia, że Iga troszeczkę nam wydoroślała. Z uśmiechem powiem, że dużo ostatnio było sytuacji, gdy zawodniczki się do niej zgłaszają, bo ona jest numerem jeden i musi wyrazić swoją opinię. Dlatego musi przyspieszyć z tym wydorośleniem. Jednak jako liderka musi zabrać głos i to taki decydujący niekiedy. Natomiast faktycznie jest tak, że to sprzyja Idze. To jej pomaga. Zdobywając swoje laury i szczyty, to ona nie cofa się mentalnie, tylko jeszcze idzie do przodu - wyjaśnił.

Czy miał pan okazję wręczyć Idze prezent urodzinowy?

- Poczęstowaliśmy się ciasteczkami. Teraz przyjdzie na to czas - zakończył Tomasz Świątek.