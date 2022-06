Lewandowski pod wrażeniem gry Świątek. "Cieszę się, że mogłem zobaczyć to na własne oczy"

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner naszej kadry Czesław Michniewicz zapowiedział, że sobota będzie jedynym wolnym dniem dla piłkarzy podczas czerwcowego zgrupowania. Lewandowski wykorzystał to na odwiedzenie Paryża i wsparcie z wysokości trybun walczącej w finale z Coco Gauff Świątek.

RELACJA Z FINAŁU: IGA ŚWIĄTEK - CORI GAUFF

Oglądasz Wideo: Eurosport Robert Lewandowski po triumfie Igi Świątek w Roland Garros 2022

Dzięki temu "Lewy" na żywo mógł przeżywać wspaniały triumf polskiej tenisistki. Po wygranej rozmawiał z wysłannikiem Eurosportu.

- Ten sukces to tylko potwierdzenie, że obecnie Iga jest najlepsza na świecie. Cieszę się, że mogłem zobaczyć to na własne oczy, szczególnie że takich okazji nie mam za dużo – mówił Lewandowski.

- Jako sportowiec zwracałem uwagę na sprawy techniczne, jak Iga porusza się na nogach, ale na koniec i tak bardzo cieszyłem się z jej zwycięstwa. To wspaniały sukces i liczę na kolejne w niedalekiej przyszłości – dodał.

Lekcje tenisa u Igi?

Na koniec reporter Eurosportu zapytał: "Mówią na mieście, że nieźle idzie ci gra w tenisa, to prawda?".

- Nie mam za bardzo czasu na praktykę, ale to jest sport, który mógłbym trenować. Nie tylko lubię go oglądać, ale brać też czynny udział. Lekcje u Igi? To by była wielka frajda dla mnie – zakończył z uśmiechem "Lewy".