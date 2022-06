Jej słowa rozczarowały Świątek. Teraz dyrektorka się tłumaczy

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie. Mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Wielki finał kobiecego Rolanda Garrosa. Mecz Igi Świątek w sobotę o godzinie 14.40 na żywo w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sesje wieczorne to w Paryżu zarówno nowość (wprowadzone je w zeszłym roku), jak i spora kontrowersja. Z dziesięciu planowanych w tegorocznym turnieju meczów rozpoczynających się o godzinie 20.45 - najlepszej pod względem oglądalności - aż dziewięć to spotkania mężczyzn.

Wydaje się, że walka i apele o równouprawnienie także pod tym kątem nie mogą dziwić. Mauresmo, mistrzyni Australian Open i Wimbledonu z 2006 roku, na komentarze dotyczące całej sprawy odpowiedziała początkowo dość niefortunnie.

- Codziennie próbowaliśmy znaleźć taki mecz kobiet, który miałby gwiazdorską obsadę, bądź zasługiwałby na szczególne podkreślenie i wyróżnienie w planie gier. Jednak przyznam, że było trudno - przyznała na konferencji prasowej, pytana o sesję wieczorną.

Mało dyplomatyczne słowa nie spodobały się dziś być może największej ambasadorce kobiecego tenisa na świecie, czyli Idze Świątek, świeżo upieczonej finalistce w Paryżu. - To trochę rozczarowujące i zaskakujące, ponieważ ona również była częścią cyklu WTA - dziwiła się Polka.

To, z jakim odbiorem spotkały się uwagi Mauresmo, zmusiło ją zapewne do przemyśleń, których efektem była czwartkowa wypowiedź dla telewizji Tennis Channel.

- Przede wszystkim moje słowa zostały wyjęte z szerszego kontekstu. Chciałabym przeprosić zawodniczki, które poczuły się źle z powodu tego, co powiedziałam - tłumaczyła się Francuzka, niegdyś liderka światowego rankingu.



Amelie Mauresmo has hit back at accusations of sexism in the French Open scheduling, claiming quotes were taken out of context and that it was a question of being ”fair to ticketholders” to put one women's match in the night sessions vs nine men's.#RolandGarros — James Gray (@jamesgraysport) June 2, 2022





Czas na zmiany

- Myślę, że ludzie, którzy znają mnie na korcie i poza nim, po wszystkim, co zrobiłam w trakcie kariery, wiedzą, że jestem wielką bojowniczką o równe prawa i kobiecy tenis, o kobiety w ogóle. Chciałabym podkreślić, że ze względu na posiadanie tylko jednego meczu w sesji wieczornej musieliśmy zwracać uwagę na osoby, które kupiły bilety. Naprawdę trudniej jest ułożyć terminarz meczów kobiecych, gdyż musimy brać pod uwagę ich długość - zdradziła.

I być może tegoroczne zamieszanie właśnie po słowach Mauresmo przyniesie zmiany już w przyszłości.

- W kolejnym roku, abyśmy byli bardziej sprawiedliwi dla kobiet, a także dla obu kategorii, dobrze byłoby mieć możliwość rozegrania dwóch meczów lub jednego meczu kobiet oraz jednego spotkania deblowego wieczorem - dywagowała dyrektorka Rolanda Garrosa.