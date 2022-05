Psycholożka Igi Świątek zdradza tajniki pracy. "Mamy takie hasła klucze"

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Polka pokonała Amerykankę Alison Riske 6:0, 6:2. Wcześniej awans do tej fazy turnieju zapewnił sobie Hubert Hurkacz, którego rywalem był Włoch Marco Cecchinato.

Dominatorka, monstrum, maszynka do wygrywania - jest wiele opinii na temat aktualnej formy raszynianki, która za kilka dni będzie obchodzić 21. urodziny. Psycholożkaps tenisistki twierdzi, że "nie wpływa to na codzienną pracę".

- Opieramy się bardzo mocno na wydarzeniach na korcie, na tym co jest mocną stroną Igi, nas - jako zespołu oraz na tym, co jeszcze możemy poprawiać. Oczywiście te opinie, które się pojawiają, są bardzo miłe, słuszne - jak widzimy na razie - przynajmniej kierunek tej pracy, niemniej nie mają zastosowania w rzeczywistości - powiedziała Pawłowi Kuwikowi Abramowicz.

"Przygotowujemy się na maraton"

54 i 61 minut - tyle Świątek zajęło pokonanie jak dotąd dwóch rywalek na wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. W czwartek wygrywając z Amerykanką Alison Riske 6:0, 6:2, odniosła już 30. zwycięstwo z rzędu. Co liderka rankingu tenisistek zmieniła, poza trenerem, w porównaniu do poprzedniego roku, że tak błyszczy?

- To jest coś, nad czym pracował cały zespół. Mamy takie hasła klucze. Iga zresztą, jeśli prześledzicie w wywiadach, często powtarzała "consistency", stabilizacja. W tym roku od samego początku pracujemy nad tym, żeby mieć zastosowanie dla słowa "preavaile", a więc przeważać nawet w tych bliskich sytuacjach, zrobić kroczek więcej i kroczek lepiej. Proaktywność - to jest główne założenie tenisa, opieranie się na mocnych stronach, tego się będziemy trzymać - podkreśliła psycholożka.

- Dzisiaj będąc numerem jeden, będąc faworytką właściwie każdego meczu, Iga ma szansę także z tego uczynić atut. To nie musi być obciążenie, bardzo intensywnie pracujemy, żeby tak było - dodała.

W kwestii mentalnej przygotowuje tenisistkę nie tylko na ten sezon, ale i maraton wieloletni.

- Przede wszystkim budować mądrze zrównoważoną długofalową karierę w sposób zdrowy, a wiemy, że współczesny sport, szczególnie tak globalna dyscyplina, jaką jest tenis, jest bardzo wymagająca pod tym względem. Widzimy to na wielu przykładach w ostatnim czasie, dlatego zdecydowanie przygotowujemy się na maraton, żeby zrobić to w zdrowiu - fizycznym, psychicznym i jeszcze w tym wszystkim, żeby to dawało chociaż trochę frajdy - wyjaśniła Abramowicz.

"Zależy nam na tym, żeby tankować jak najwięcej paliwa"

Zapowiedziała, że po zwycięskich meczach Świątek należy spodziewać się kolejnych wypadów, eskapad, które mają odświeżyć głowę Idze. Kilka dni temu 20-latka zwiedziła Wersal.

- Mamy takie cztery zbiorniki w naszym organizmie: fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, i bardzo zależy nam na tym, żeby tankować jak najwięcej paliwa, więc aktywności zaplanowane są. Pewnie, jak to Iga powiedziała, jeżeli będę oczywiście okazje, będzie je można zobaczyć w przestrzeni mediów społecznościowych. Pracujemy dalej - podsumowała.

Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Danka Kovinić z Czarnogóry.